'Caso Negreira': Así era el informe sobre Gil Manzano

El informe de Enríquez Romero recomienda, en 2016, que se mantenga una buena relación con él por su futuro Destaca que no le gusta que los jugadores lo toquen

Jesús Gil Manzano es un árbitro que ha estado en boca de muchos seguidores del Barça en los últimos años por considerar que ha perjudicado al equipo azulgrana con sus decisiones, especialmente tras haber expulsado a todos los cracks del equipo. ¿Cómo era el informe que hizo llegar Enríquez Romero sobre él al Barça?

SPORT ha tenido acceso al informe que recibió el Barça antes de un partido contra la Real Sociedad. Para empezar se recomienda cuidar su relación con él "por su buen nivel y juventud. Arbitrará partidos importantes durante muchas temporadas". No le faltaba razón.

Técnicamente se destaca que "siempre está muy bien preparado físicamente, sigue el juego muy de cerca. Lo que no garantiza que acierte en su valoración de las jugadas, pero sí facilita sus decisiones. Es rápido y ágil y no suele molestar, aunque a veces se queda quieto para ser sorteado por los jugadores".

Advierte el informe que no le gusta que se protesten sus decisiones desde el banquillo: "Es de los pocos árbitros que actúa con el intercomunicador abierto con el 4º Árbitro, por lo que escucha durante el partido todo lo que pasa en los banquillos. Intransigente con el mal comportamiento de los técnicos".

En cuanto a la relación con los jugadores, dice el informe que "no suele discutir con jugadores, o les advierte rápido o amonesta. En situaciones de protestas o reclamaciones no le gusta que le toquen y lo evita especialmente". También dice que no suele enseñar tarjetas pronto y eso hace que a veces pierda el control del partido.

En cuanto a la señalización de penaltis, destaca lo siguiente: "Comete errores en penaltis por defecto, en casi todos los partidos a Real Madrid, Atlético o Barça ha dejado de señalar penaltis. Aunque habrá visto el partido del Barcelona frente al Málaga y seguro que no querrá dejar de sancionar ningún penalti al Barça".