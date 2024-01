Casillas halaga a Cruyff y apadrina uno de sus campos

El exportero del Real Madrid y del Oporto, Iker Casillas, ha apadrinado el Cruyff Court de Móstoles, un campo de fútbol de uso libre impulsado por la Fundación Cruyff. Se trata del duodécimo de los 13 Cruyff Courts que se prevé impulsar en diferentes provincias de España.

“No tenía vínculo con el Real Madrid, a pesar de que era enemigo suyo deportivo. No tenía vínculo con el Oporto, no tenía vínculo con la selección española, a pesar de haber vivido aquí mucho tiempo… Pero tenía un vínculo con el fútbol. Johan fue un adelantado a su tiempo, alguien que innovó en el fútbol. No solo en ese momento, si no también para después y ahí está su legado. Todo el mundo le tenemos un recuerdo y una estima muy grande”, explicó en la inauguración del campo de su localidad natal.

En diciembre de 2016 se inauguró en Palencia el primero de los campos con Eusebio Sacristán, exjugador del FC Barcelona. A este lo siguió, en el Puerto de Santa María, el Cruyff Court Joaquín Sánchez, apadrinado por el capitán del Real Betis Balompié. En abril de 2017, se inauguró en León el Cruyff Court Juan Carlos, también exjugador del Dream Team del FC Barcelona. En 2019 se inauguró en Fuenlabrada el Cruyff Court Fernando Torres, con el exjugador del Atlético de Madrid. En 2020 se inauguró el Cruyff Court Palma con Miquel Àngel Nadal, exfutbolista del FC Barcelona y también miembro del Dream Team. En 2021, se inauguraron el Cruyff Court Aritz Aduriz, en Bilbao; el Cruyff Court Fundación Iker Casillas, en Ávila; el Cruyff Court Ander Herrera, en Zaragoza; y el Cruyff Court Carlos Soler, en Valencia. En 2022, se inauguró el Cruyff Court Raúl González, en Madrid, y el Cruyff Court Iván de la Peña, en Santander.

Se trata de un proyecto de transformación social a través de pequeños campos de fútbol de uso libre con los que se persigue inculcar, a través del deporte, valores como la responsabilidad, el respeto y el juego en equipo, además de la educación en hábitos saludables para evitar el sedentarismo y la obesidad infantil. Son una nueva versión de los campos de fútbol tradicionales de la mayoría de los barrios.

La finalidad del proyecto es recuperar la función de los antiguos campos de fútbol como puntos de encuentro de los niños y niñas de la zona donde se comparten momentos de convivencia y diversión, pero también como espacios de aprendizaje de valores y actitudes positivas. Esta iniciativa también impulsa dos proyectos específicos en estos campos de fútbol: el Salid y disfrutad 6vs6, campeonatos para chicos y chicas de entre 10 y 12 años en los que participan todos los Cruyff Courts; y el Community Program, cuyo objetivo es que jóvenes de diferentes barrios aprendan a organizar su propio torneo. El reto es fomentar la implicación y el compromiso de los jóvenes de la comunidad ofreciéndoles la posibilidad de descubrir y desarrollar sus talentos y cualidades para que se conviertan en referentes y modelos de otros menores de su entorno.