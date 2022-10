Caras largas en el entrenamiento del Barça después del fracaso europeo

Xavi y los jugadores salieron al campo con el rostro serio y en silencio Muy pocas risas, conscientes del duro golpe que ha significado para el club el adiós en la Champions

Sigue doliendo la eliminación de la Champions en los jugadores del FC Barcelona y su cuerpo técnico. La decepción ha sido máxima. Pocos creían en el milagro pero quizá no esperaban otra derrota tan contundente ante el Bayer de Múnich ni comprobar que todavía siguen muy lejos de los grandes equipos de la máxima competición europea.

Hoy han seguido preparando el duelo de mañana ante el Valencia en la Liga. Un partido en que no pueden fallar para seguir presionando al Real Madrid. El objetivo en los tres partidos que quedan antes que la competición se pare para el Mundial es sumar nueve puntos. Pese a que hay conjura en el equipo para que así sea, los jugadores no pudieron evitar que en sus rostros se refleje la tristeza que aún siguen arrastrando por la debacle europea. También a Xavi se le ha visto pensativo, cabizbajo, justo en el momento de salir al campo de entrenamiento.

Los jugadores han salido al campo Tito Vilanova en silencio, sin risas. Busquets acompañando a Gavi, reservado ante los alemanes y que seguro que volverá al once contra el Valencia. Y Piqué y Alba, dos de los capitanes y que no pasan por su mejor momento en el equipo, han salido juntos. Sin tiempo para los habituales jueguecitos, los jugadores se han puesto a calentar con los clásicos 'rondos'. Sólo cuando a un jugador le han hecho un túnel, se ha podido escuchar alguna tímida sonrisa. Pero los ánimos no están, a día de hoy, para muchas risas.

El triunfo ante los de Gatusso ha de devolver un poquito la alegría a un equipo todavía muy 'tocado' por lo que vivió el miércoles en el Camp Nou.