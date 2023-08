El Barça aprieta por Cancelo: quiere un desenlace rápido

El club advierte a Mendes que no le esperará a finales de mercado El agente portugués está intentando desbloquear su salida

El Barça se ha lanzado a por Joao Cancelo tras el 'no' rotundo del Villarreal por Juan Foyth. El área deportiva ha elegido, consensuado con Xavi, intentar la operación del lateral del City que estaba descartada hace unos días por precio.

Eso sí, el club blaugrana le ha advertido al agente del jugador, Jorge Mendes, que quiere un desenlace inmediato porque no pueden esperarle a finales de mercado.

Fue el propio Mendes el que reabrió las negociaciones. El City no quiere al jugador y no han encontrado mejor opción que el Barça por ahora, por lo que van a intentar una cesión que sea económicamente viable para el club blaugrana. El Barça sabe que deberá pagar una tarifa de préstamo pero el futbolista está dispuesto a rebajarse la ficha para entrar dentro del límite salarial y abaratar los costes totales.

Mendes está en ello y se ha comprometido a dar una respuesta a todas las partes en unos días. Todo pasa porque el City rebaje sus pretensiones, algo que está por ver, aunque el futbolista puede poner mucho de su parte si se planta y solo se muestra dispuesto a salir hacia el equipo blaugrana. La operación está en marcha y se acelerará a partir del lunes.

El Barça no quiere entrar en la última semana de mercado sin un lateral firmado porque no desea arriesgarse a perder las otras opciones que tiene encima de la mesa. Está aguantando a dos jugadores -Fresneda sería un de ellos-, mientras que Pablo Maffeo estaría prácticamente descartado al no generar consenso.