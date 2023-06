¡Brozovic se marcha al Al-Nassr!

El jugador pretendido por el Barça ha aceptado la propuesta del fútbol saudí Pasará reconocimiento médico el próximo viernes y firmará hasta 2026

El centrocampista del Inter, Marcelo Brozovic, se marcha finalmente al Al-Nassr. El jugador pretendido por el Barça se ha decantado por la oferta del fútbol saudí y el traspaso se hará oficial en los próximos días.

El croata, cuyo perfil contaba con el consenso en la dirección deportiva del equipo azulgrana, pasará reconocimiento el próximo viernes y existe un acuerdo verbal: firmará hasta el próximo 30 de junio de 2026.

EXCLUSIVE: Marcelo Brozović says yes to Al Nassr proposal, here we go! Verbal agreement reached, waiting to sign all the contracts. 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr



Understand he will undergo medical tests on Friday and then final check to the contracts.



Deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/AGgQZRrcIl