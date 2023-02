Bojan impulsa las bicicletas de gravel 'GUAVA'

Nace la nueva marca ciclista 'Made in Barcelona' en un proyecto de NSN Ventures, empresa de la que Iniesta es partícipe El diseño está realizado en Barcelona, es de alta gama y ofrece algo único: probar la bici antes de comprarla

Este martes ha visto la luz GUAVA, una nueva marca de bicicletas nacida en Barcelona de la mano de NSN Ventures. GUAVA pone el foco en la experiencia del ciclista que quiere disfrutar, divertirse y romper con la rutina por las mejores rutas, pistas y senderos para el ciclismo de gravel.

La marca es el resultado de la idea de dos amigos, David Álvarez y Nacho Suárez,que cuentan con más de 25 años de experiencia en la industria de la bicicleta; un proyecto al que también se ha sumado el futbolista Bojan Krkic, ex jugador de clubes como el FC Barcelona, el AC Milán, la Roma, el Ajax o el Vissel Kobe, entreotros.

Bojan Krkic se incorpora como socio de la compañía dada su pasión por el mundo de la bicicleta y, sobre todo, por el gravel. Y es que el ciclismo es uno de los deportes que más le gusta y practica, más allá del fútbol.

El proyecto cuenta con el respaldo de Never say never Ventures (NSN), la incubadora de empresas del futbolista Andrés Iniesta, convirtiéndose así en una nueva venture del grupo.

Un modelo de la bicicleta GUAVA | MSN

GUAVA se ha propuesto hacer tres cosas: primero, centrarse en la experiencia del ciclista y en el disfrute al rodar, especialmente en gravel. Segundo, ser una marca divertida e inclusiva donde todo el mundo sea bienvenido. Y finalmente, ofrecer una bicicleta excelente a un precio muy competitivo, eliminando intermediarios y conectando de manera directa con los ciclistas a través de los distintos puntos de contacto (ecosistema digital, Guava Clubhouse, Eventos propios y de terceros, etc.).

Los cuadros están diseñados desde cero por el equipo de GUAVA para implementar únicamente las características que ayudan a hacer la experiencia gravel lo mejor posible. En Barcelona se diseñan, se pintan y se montan todas las bicicletas, con la posibilidad de personalizar el color del cuadro y los detalles, con más de 140 combinaciones distintas.

En Guava, puedes probar la bici antes de comprarla.

A diferencia de la gran mayoría de marcas del mercado, en GUAVA se pueden probar las bicicletas antes de comprarlas. Algo que desde la marca barcelonesa creen que es fundamental y clave para tomar una decisión de estas características. Se ha desarrollado un plan completo de test para que los interesados puedan pedalear con una GUAVA, durante 48 horas, antes de hacerse con ella.

Habrá bicicletas de prueba en el clubhouse de GUAVA en Barcelona y se puede reservar una demo a través de la página web. También se ofrece la opción de pasar directamente por el clubhouse y salir a probar una de las bicis disponibles por las pistas de Collserola durante dos horas.

El showroom y clubhouse se abrirá en breve en Vallvidrera, Barcelona. Allí se montan todas las bicis GUAVA, se sirve muy buen café, hay bicis para probar y todo rodeado de un gran ambiente ciclista.

La Localización del Guava Clubhouse será en la calle Alcalde Miralles 7, 08017, Barcelona.

El primer modelo de Guava

La Guava Spot es el primer modelo de la marca GUAVA y tendrá dos posibilidades de montaje distintas. Comparten el mismo diseño con cuadro de carbono y la diferencia está en los componentes.

La base de la GUAVA Spot son el cuadro y la horquilla, ambos de carbono y con un diseño propio. El cuadro cuenta con un compartimento de carga con cierre magnético Fidlock, con bolsa de herramientas incluida. Tres soportes para portabidón y un anclaje para poder añadir una bolsa de cuadro en el tubo superior, además de soportes para bolsas y guardabarros para las aventuras más épicas. Se ha diseñado también el manillar de carbono integrado Guava, con cableado interno. Lleva montadas las ruedas de carbono premium Volte, cubiertas WTB tubeless y transmisión SRAM Force AXS con cassette Eagle. Una

Bici lista para cualquier aventura.

La segunda posibilidad de montaje, que estará disponible próximamente, tendrá manillar, potencia y tija de aluminio, también con cableado interno. Las ruedas Volte serán de aluminio, las cubiertas WTB tubeless y los componentes SRAM

Rival AXS con cassette Eagle para cualquier tipo de terreno.