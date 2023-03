¡El Bayern se interesa por la situación de Gavi en el Barça!

Según 'Sky Alemania', el club alemán está muy pendiente de lo que pueda suceder por la situación financiera blaugrana A Tuchel le encanta el futbolista y los alemanes ya insistieron por él antes de que renovara

El Bayern de Munich estaría muy interesado en la situación de Gavi con el Barça con la intención de posicionarse sobre su futuro a causa de la situación financiera del club blaugrana, tal y como ha explicado Sky Alemania. El club alemán está muy pendiente de la inscripción del nuevo contrato de renovación del futbolista y estaría dispuesto a pujar por él si los problemas persisten en el futuro. Tanto Barça como jugador están convencidos de que su situación se regularizará este verano.

Gavi ya estuvo en el punto de mira del Bayern justo antes de su renovación por el Barça. Los alemanes hablaron con el entorno del futbolista y llegaron a sonderarle para realizar una oferta en el caso de que decidiera no renovar y salir libre este verano. Gavi finalmente optó por quedarse en el Camp Nou y aceptó la oferta blaugrana perdiendo dinero ya que su objetivo es seguir triunfando en el Barça.

A Tuchel, nuevo técnico, del Bayern, le gusta el estilo del futbolista y el alemán ha pedido ya varios fichajes de cara a la próxima temporada para fortalecer el proyecto deportivo. Gavi no tiene intención alguna de salir del club blaugrana y entiende las dificultades de su inscripción por el límite salarial. También es cierto que es una situación que no gusta y espera que sea resuelta antes de que el club fiche a jugadores este verano. Este último escenario no sería entendido ni por Gavi ni por Araujo, que llevan tiempo esperando a que se pueda inscribir sus contratos.