¡A Raphinha no le pitan un penalti como una catedral!

Galán derribó de forma clamorosa al brasileño y Munuera Montero lo acusó de piscinero El contacto es evidente después de un recorte y desde el VAR tampoco hubo reacción

Ver para creer. Munuera Montero no señaló en el minuto 40 un penalti de libro de Javi Galán sobre Raphinha. El brasileño había recortado de forma impecable al zaguero, quien derribó con el muslo al atacante y el colegiado, de forma increíble, no señaló la clara acción dentro del área del Celta.

Desde el VAR, González González tampoco consideró oportuno llamar al colegiado para que lo revisara por televisión. Raphinha simplemente alucinaba. El penalti era tan claro que parecía imposible que no lo señalará.

Para más inri, Munuera Montero le hizo a Raphinha el gesto de haberse tirado a la piscina. Un supuesto piscinazo que no tenía sentido ya que había desbordado a Galán y ganaba la línea de fondo para generar una clara ocasión de gol.El Camp Nou se indignó. Y con mucha razón porque no pitar este penalti no tiene justificación alguna.