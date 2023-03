Memphis: "Es la temporada más dura de mi carrera"

El neerlandés se lesionó ante Gibraltar y lo tiene difícil para llegar al partido contra el Betis Memphis sufrió el percance horas después de elogiar los entrenamientos del Atlético en comparación con los del Barça

Memphis está viviendo unos meses complicados. Cada vez que parece acercarse a su mejor nivel sufre algún percance que frena su profesión. Le ocurrió antes del Mundial, cuando sufrió un percance en un parón de selecciones que hizo que llegara renqueante al Mundial. Memphis terminó siendo titular pero empezó el campeonato entrando poco a poco.

Ahora, y tras disfrutar de varias titularidades con Simeone, ha vuelto a sufrir una lesión con su selección. Ocurrió en el encuentro ante Gibraltar, donde marcó un tanto pero sintió unas molestias musculares y fue sustituido. La lesión no parece grave pero lo tiene muy complicado para llegar al partido ante el Betis del día dos de abril.

Memphis se sincera

Tras el partido Memphis reconoció que le está costando asimilar los problemas físicos de esta temporada. "Esta es una temporada difícil para mí, es muy dura mentalmente. Quizás sea la temporada más dura de mi carrera hasta ahora", empezó diciendo. "Pero desafortunadamente momentos como este son parte de una carrera. Cuando pase esto, probablemente volveré a experimentar las cosas buenas", recordó.

Se da la circunstancia que la lesión llega tras unas declaraciones en la previa donde elogiaba los entrenamientos de Simeone en contraposición a los del Barça. "Necesito cierto tipo de entrenamiento para estar en un estado físico óptimo. Eso no siempre salió bien en el Barcelona, pero sí en el Atlético. La forma de trabajar me va perfectamente. Te puedes imaginar cómo están las cosas con Simeone. Lo quiere todo por completo, con mucha pasión y todo eso me hace sentir más fuerte”, indicó Memphis.