El Barça se queda sin su noveno doblete

La derrota ante el Real Madrid (0-4) impide a los de Xavi sumar la Copa a la Supercopa ya ganada y la más que posible Liga A la Supercopa de España conseguida en Arabia, solo se le puede sumar la Liga

En el último suspiro, el FC Barcelona se ha quedado sin opciones de poder firmar su noveno doblete en toda su historia. La dura eliminación en la Copa del Rey a manos del Real Madrid deja al equipo de Xavi Hernández sin la final de Sevilla contra Osasuna y sin opciones de poder acabar la temporada con tres títulos más en el museo.

De los equipos de la Liga española, el azulgrana es el que más veces ha logrado un doblete, ocho, superando a los otros tres conjuntos que también lo tienen como son el Athletic, el Real Madrid y el Atlético. Los leones suman cinco dobletes a lo largo de toda su historia, los madridistas, cuatro y los colchoneros, uno. La distancia se mantiene intacta.

En la Copa del Rey, el Barça había dejado por el camino al Intercity, al Ceuta y a la Real Sociedad pero en las semifinales no ha podido con el Madrid pese a que en la ida se impuso por 0-1 en el Santiago Bernabéu. Xavi ya dijo en la previa que seguía considerando como favorito al conjunto dirigido por Carlo Ancelotti porque eran los vigentes campeones de la Liga y la Champions.

Posiblemente si los azulgrana no hubieran tenido tantas bajas importantes el resultado hubiese sido otro. Pese a todo, el Barça seguirá siendo el Rey de Copas porque con sus 31 títulos sigue muy por delante del Athletic Club (23) y el Real Madrid (19). La última Copa del Rey se ganó con Ronald Koeman en el banquillo y Leo Messi en el campo en 2021, en una final contra el Athletic (0-4).

Una gran temporada

La eliminación copera ha sido una decepción pero no debe empañar la gran temporada que está haciendo el Barça de Xavi Hernández. Se ha escapado el doblete pero todavía pueden acabar el curso con dos títulos.

Y los dos tendrían un enorme valor porque se ganarían superando al eterno rival en todas las competiciones. En la Supercopa, el equipo de Xavi se impuso al de Ancelotti en la final con una exhibición futbolística impresionante donde los goleadores fueron Gavi, Lewandowski y Pedri pero lo más destacable fue la actuación coral de todo el Barça. El técnico egarense tiene ese partido en Arabia como gran referencia sobre cómo quiere que juegue su equipo.

Todavía no se puede descorchar el Champagne, o el cava, pero la Liga prácticamente está en el bolsillo del equipo azulgrana. Se puede entender perfectamente que los protagonistas apelen a la prudencia y recurran al tópico que hasta que las matemáticas no lo confirmen no se puede celebrar nada, pero la realidad es que el campeonato está virtualmente ganado y solo una hecatombe de dimensiones bíblicas lo impediría.

Ancelotti y Xavi, durante uno de los últimos clásicos | Valentí Enrich

En la lucha de dos en que se ha convertido esta Liga, el Barça de Xavi Hernández ha sido claramente superior al Real Madrid de Ancelotti. Y en uno de los duelos clave, el clásico de hace unos días, la Liga quedó prácticamente vista para sentencia. Ese día los azulgrana se alejaron a doce puntos de su eterno rival.

La trayectoria azulgrana en el campeonato es digna de elogio. En los 27 partidos disputados acumula 23 victorias con solo dos empates y dos derrotas. Además lleva 53 goles a favor y únicamente 9 en contra, una cifra histórica por baja y que podría darle el primer trofeo Zamora a Ter Stegen.

La Liga define al mejor equipo del curso, el más regular, y en ese sentido no hay la más mínima duda que el Barça está siendo el mejor con bastante diferencia. Solo ha tenido dos 'accidentes', en el Bernabéu, que puede pasar, y en el campo del Almería.