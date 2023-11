"En el Barça antes era todo más puro"

El exjugador de Barça y Rayo cree que tras Guardiola y Luis Enrique, el club azulgrana ha acusado el cambio de ciclo Tras sufrir varios lesiones graves, Luis recomienda a Gavi una "gran fuerza mental" para afrontar la dura recuperación

En vísperas de la visita del Barça al feudo del Rayo Vallecano, Luis Cembranos aprovecha una entrevista del diario AS para valorar la evolución del club azulgrana en los últimos años. También se atreve con un pequeño consejo a Gavi en su duro proceso de recuperación. Y es que Luis fue víctima de varias lesiones graves que le maltrataron durante su carrera futbolística.

Con el paso de los años, y desde su óptica como entrenador, Luis Cembranos -estuvo en el Barça desde 1990-1995, donde llegó a jugar 7 partidos oficiales con el primer equipo- asegura que constata notables diferencias entre la filosofía del Barça actual y la que le acompañó durante su etapa en el Dream Team. "Veo a un Barça diferente, antes era más puro. Tengo la sensación de que se ha ido adaptando a ciertas circunstancias a nivel competitivo. El club se ha ajustado a los cambios. A veces, el estilo no puede ser tan puro por las circunstancias. Después de las etapas tan buenas como las de Guardiola y Luis Enrique han habido cambios de ciclo que pasan factura", asegura.

Luis Cembranos tuvo una carrera futbolística marcada por, entre otras, tres lesiones que afectaron a sus ligamentos cruzados. Graves percances muy a la orden del día en Can Barça tras la grave lesión de Gavi. "Es muy joven y mentalmente creo que es muy fuerte. Tiene que pasar mucho tiempo solo y fuera de la rutina del equipo. Tiene que entrenar solo durante muchos meses. Es una situación a la que no ves el fin. Empiezas a esprintar y tienes que parar porque te duele… Un día te duele la rodilla, otro se te inflama… Es un proceso muy lento y con pocos resultados a corto plazo. Tienes que ser fuerte. Tu fuerza mental está luchando con el día a día del equipo. Es una situación que te hace madurar y te hace más fuerte, cuando has vivido estas situaciones, valoras más un entrenamiento, una asistencia, un gol…".

Cembranos recuerda su debut con el Dream Team en la temporada 94-95. "Es un proceso de día a día y nunca sabes cuando va a llegar. Todo parece muy lejos. Llega un día y de repente estás ahí y aprovechas la oportunidad que te da la vida. Entrenar con esos jugadores y debutar en aquel equipo que ganó tantos títulos es algo que me llena de orgullo. Era joven, quería aprender y ser una esponja para sacar lo máximo de mí".

En la actualidad, Luis Cembranos es un entrenador a la espera de recibir alguna oferta que realmente le motive para volver a los banquillos. "Busco una oportunidad donde me den confianza de verdad. Los dirigentes se escudan en los resultados y los proyectos han de ser a medio y largo plazo. El fútbol es cíclico y todos queremos ganar, pero el que apuesta por un entrenador lo tiene que hacer de verdad, mira Míchel en el Girona…", apunta.