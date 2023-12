El Barça lidera una recogida de peluches con fines solidarios

Los pequeños gestos pueden tener resultados muy poderosos. Es la esencia de la campaña impulsada por el FC Barcelona ahora que se acerca Navidad, que tiene como objetivo hacer una gran recogida de peluches para repartir entre los niños más vulnerables.

Para hacerlo realidad, el Barça hace un llamamiento a la afición para que lleve estos muñecos a tres partidos que se jugarán en las instalaciones del Club próximamente. Exactamente, el 17 de diciembre en el Palau Blaugrana (Barça – Baskonia), el 20 en el Estadio Olímpico Lluís Companys (Barça – Almería), y el 21 en el Estadio Johan Cruyff (Barça – Rosengård).

Tanto en el Palau como en el Johan Cruyff la recogida se hará mediante una lluvia de peluches en el terreno de juego, mientras que en Montjuic habrá varios puntos para depositarlos.

Es necesario que sean peluches nuevos (no reutilizados), que tengan un tamaño máximo de 30x30 centímetros, que no lleven pilas integradas y sean de carácter no sexista. Todos los muñecos que se recojan se entregarán en la Cruz Roja y en la campaña 'Cap nen sense joguina', de SER Catalunya.