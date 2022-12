El Barça esperará a final de temporada para renovar a Dembélé

El francés acaba en el 2024, pero el club se lo tomará con calma ante la felicidad del futbolista La idea es prorrogar un año más el contrato para que no se repita la tensión del pasado

Ousmane Dembélé acabó renovando contra todo pronóstico el pasado verano, pero solo lo hizo por dos años y con una cláusula de rescisión muy baja. El club y el entorno del jugador se han tomado un respiro tras las tensiones vividas y no se hablará del tema hasta finales de temporada cuando los objetivos se hayan cumplido. Dembélé está feliz en Barcelona e intentarán buscar una fórmula que dé tranquilidad a todos.

La idea del Barça es la de continuar con Dembélé por muchos años. Consideran que es un futbolista diferencial y Xavi Hernández tiene claro que se trata de uno de los pilares de su proyecto. El club blaugrana mantiene ahora una relación mucho más fluida con su entorno y el jugador ha ganado peso en el vestuario dando un paso hacia adelante. Está contento porque en el Barça ha recuperado su tono físico y eso le ha hecho indispensable con Francia en el Mundial, algo que era una de sus grandes ilusiones.

Tanto el Barça como el jugador no quieren repetir episodios del pasado y, por ello, esperan no llegar al último año de contrato sin definir su futuro. La opción que puede plantearle el club, por motivos de límite salarial, es ampliarle un año más el contrato, hasta el 2025, para atrasar la decisión final del jugador. Esto daría confianza a Dembélé y permitiría al Barça no tener que colocarle en el mercado ya el próximo verano.

Y es que si Dembélé no renueva, el Barça podría verse obligado, de nuevo, a intentar venderle. Esta es la opción no deseada pero tampoco descartable ante la necesidad del club de generar más ingresos. Ousmane desea seguir y el Barça mantenerle en plantilla por lo que en primavera comenzarán a hablar.