Busquets sigue meditando

El de Badia vuelve a los entrenamientos el día 16 y pronto se resolverá su futuro Sabe que Xavi quiere que renueve, aunque él siempre había pensado en cerrar el 30 de junio su etapa en el Barça

Tras la derrota de la selección española en los octavos de final del Mundial ante Marruecos, Sergio Busquets inició un corto periodo de descanso y desconexión junto a su familia. Se pondrá a las órdenes de Xavi el próximo día 16 y posiblemente lo haga ya con una decisión tomada respecto a su futuro tras unos días que también están siendo de reflexión para el de Badia.

Busquets acaba contrato con el Barça el próximo 30 de junio y tanto él como el club quieren resolver su futuro en las próximas semanas. El capitán blaugrana, de 34 años, está siendo imprescindible para Xavi esta temporada y ya sabe que el técnico de Terrassa estaría encantado con su continuidad. Xavi ha utilizado a Busquets en este primer tramo de temporada en 16 de los veinte partidos que ha disputado el Barça y dos de ellos se los ha perdido por sanción. Sabe el técnico que nadie mejor que Busquets para desarrollar sobre el terreno de juego su manera de entender el juego. Cree que puede continuar teniendo un buen rendimiento y también que podría adiestrar al futuro medio centro del Barça. Además, es consciente de los problemas que puede tener el club para fichar en verano.

El capitán blaugrana, que también debe tomar una decisión respecto a su futuro en la selección española con una retirada como opción más que probable, siempre ha estado más cerca de no renovar su contrato y dar por finalizada su etapa en el primer equipo del Barça, que se inició en un ya lejano 2008 con Pep Guardiola en el banquillo. Busquets siempre ha tenido en la cabeza emprender una nueva aventura en Estados Unidos, siendo consciente del interés que tiene por él desde hace años el Inter de Miami, con quien siempre ha asegurado no haber llegado a ningún acuerdo. El de Badia, de hecho, llegó a pensar en anunciar su marcha hace unos meses, cuando los capitanes del Barça estaban siendo cuestionados, pero decidió aparcar su futuro hasta después del Mundial.

Busquets se debate estos días entre continuar con la idea que tenía de no renovar o dejarse seducir por Xavi. Eso sí, si elige esta segunda opción, deberá negociar a la baja su nuevo contrato. En la dirección deportiva están obligados a rebajar significativamente la masa salarial del primer equipo y parte de esa rebaja cuentan que llegará de la ficha del capitán. Si Busquets decide seguir porque Xavi lo quiere en su proyecto, desde la dirección deportiva lo aceptarán, pero le plantearán al capitán una importante rebaja, que podría llegar a ser de la mitad, de su actual ficha.

EL MERCADO

En la dirección deportiva también desean que se aclare cuanto antes el futuro del capitán porque, si no renueva, deberán buscar un sustituto. Son unos cuantos los jugadores que tienen monitorizados, pero de la decisión del capitán puede depender que los contactos se aceleren. Xavi no esconde que el jugador que más le gusta para reemplazar a Busquets es Martín Zubimendi (Real Sociedad), pero su cláusula de rescisión es de 60 millones de euros. Existen otras opciones como la de N'Golo Kanté (Chelsea), que acaba contrato. También están en la lista Jorginho (Chelsea), Enzo Fernández (Benfica) y Gündogan (Manchester City). Además, el Barça tiene un preacuerdo con Rúben Neves (Wolverhampton), pero Xavi no ve al portugués como medio centro.