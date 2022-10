El Barça, eliminado de la Champions en la Fase de Grupos por segunda temporada consecutiva

El conjunto blaugrana no vivía una situación similar desde 1999 Es la quinta temporada en tres décadas en la que resulta apeado

El FC Barcelona disputará la Europa League 2022/23 por segundo año consecutivo tras quedar eliminado de la Champions en la Fase de Grupos por segundo año consecutivo. Esta situación no se producía desde la lejana temporada 1998/99, con Louis van Gaal al frente del banquillo azulgrana.

El Barça estaba pendiente del resultado del partido que disputaban el Inter de Milán y el Viktoria Plzen este miércoles, y necesitaba que el conjunto checo lograra, al menos, un empate en el estadio Giuseppe Meazza.

No fue así y de esta manera el equipo de Xavi Hernández ya no tiene opciones de seguir en la Champions y volverá a disputar la Europa League por segunda temporada consecutiva, tal y como sucedió en el curso 2021/22.Es el quinto precedente de una eliminación a estas alturas de competición en las últimas tres décadas, pues el Barça ya fue apeado de la Champions en la Primera Fase de Grupos de la campaña 2000/01 con Charly Rexach en el banquillo, quedando abocado a disputar, también la entonces denominada Copa de la UEFA. Antes en los cursos consecutivos 1997/98 y 1998/99 siendo el entrenador Louis van Gaal, el conjunto azulgrana quedó eliminado en esta primera fase, aunque entonces no ´tuvo el 'reengache' a la segunda competición continental.

Durante este periodo de treinta y dos años:

El Barça ha jugado seis finales de la Champions, ganando cinco títulos (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 y 2014/15) y perdiendo únicamente la edición 1993/94.

Ha llegado en siete temporadas a las semifinales de la Champions y en siete a los cuartos de final.

El Barça no pasó de los octavos de final en tres temporadas, en cinco fue eliminado en la Fase de Grupos y en una cayó en la Segunda Ronda.

En las temporadas 1995/96 y 2003/04 disputó directamente la Copa de la UEFA, antecesora de la Europa League.

En el curso 1996/97 disputó directamente la Recopa de Europa, conquistando su cuarto título en el torneo.

Trayectoria del Barça en la Champions desde la temporada 1991/92

En negrita, las temporadas en las que el Barça, tras ser eliminado de la Champions, disputó la Europa League / Copa de la UEFA