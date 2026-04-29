Aleix Gómez: "No me conformo nunca. Si ganamos la Champions, querré la siguiente"

El Barça visita este jueves al HBC Nantes (20.45 h) en la ida de cuartos de la EHF Champions League con la vuelta en el Palau el 6 de mayo. El objetivo común es lograr la quinta presencia en la Final a Cuatro de Colonia en la quinta campaña de Carlos Ortega en el banquillo.

Tras debutar en el primer equipo con 17 años, Aleix Gómez cumplirá 29 al día siguiente del duelo del Palau y está realizando una sensacional temporada después de los problemas en el hombro izquierdo que le hicieron vivir momentos complicados en la pasada.

El sabadellense, clave en el Barça y renovado hasta 2029, atendió a SPORT en la Ciutat Esportiva y se mostró tan ambicioso como siempre. Su secreto es esa autoconfianza y ese inconformismo que lo han convertido en uno de los mejores extremos zurdos del mundo.

¿Está feliz con su temporada?

Bueno, llevaba dos años que no es que hubiese jugado mal, pero la verdad es que no estaba como siempre y por eso estoy muy contento por estar jugando a este nivel. Tengo que seguir trabajando con esta confianza que tengo ahora.

Se le ve disfrutar otra vez en la pista...

Es verdad. No hice malos números, pero se me nota mucho cuando juego con más alegría y cuando me lo paso mejor. Esta temporada estoy jugando muy bien y quiero seguir así.

Aquella lesión en el hombro izquierdo se complicó bastante, ¿verdad?

Todos nos lesionamos y a mí me costó recuperarme. Como soy muy elástico de hombro, me costó volver a tener esa fuerza. Así es el deporte. Trabajé un montón, ahora no me duele nada y espero aguantar así muchos años.

Aleix Gómez, con SPORTY en la Ciutat Esportiva / VALENTÍ ENRICH

¿Le asusta un poco que se vaya acercando el Mundial de 2027?

Bueno (sonríe), me perdí los dos últimos Mundiales (el 14 y el 17 los Hispanos se juegan la clasificación en un doble duelo ante Israel en Argentina y él está en la lista de Jordi Ribera). Jugamos muchísimos partidos, se nos exige el máximo y estamos contentos por ello. A veces, la maquinaria de nuestro cuerpo 'peta' y ahí es clave la recuperación, el dormir bien y todo eso.

Dudas tienes siempre. La temporada pasada se habló de un mes y medio, pero al final estuve casi cuatro de baja

¿Tuvo dudas el año pasado cuando las cosas no salían?

A nadie le gusta estar lesionado. Se habló de un mes y medio, pero al final estuve casi cuatro. Dudas tienes siempre. La clave es confiar en ti mismo y en los servicios médicos del club, que ahí estamos muy bien cuidados. Las cosas terminan saliendo si no dejas de trabajar.

¿Está orgulloso de ese trabajo que hizo en la sombra?

Sí. La gente no lo ve y parece que cuando te lesiones estés de vacaciones, pero yo venía todos los días, de lunes a domingo. El equipo viajaba y yo estaba aquí. De hecho, en esas Navidades de 2024 no tuve días libres. Ese trabajo en la sombra fue muy importante y sí, estoy orgulloso, porque ahora no tengo ninguna molestia.

Lleva casi 12 años en el primer equipo. Si se lo hubiesen dicho el día que debutó con 17...

¿Sabes? No soy mucho de especular ni nada de eso. Soy más del día a día, como sabéis los que me conocéis, pero es verdad que no me lo habría imaginado. Y bueno, me ha ido muy bien con esa manera de tomarme las cosas. Hay buenas rachas y malas rachas, días mejores y días peores, pero la clave es no bajar nunca la cabeza y mirar siempre hacia delante.

Aleix Gómez es todo ambición y autoconfianza / VALENTÍ ENRICH

Cumplirá 29 años al día siguiente de la vuelta contra el Nantes...

Sí, clasificarnos para la Final Four sería un gran regalo de cumpleaños.

¿Qué le parece el rival en los cuartos de final de la Champions?

El Nantes defiende bien, ataca muy bien y no se da nunca por vencidos. Con el GOG iban perdiendo y remontaron. Juegan muy bien a la contra, igual que nosotros, así que creo que será una lucha de correr y de intensidad.

Usted jugó compartió vestuario con Valero Rivera. Tiene 41 años, se retira ahora y se van a enfrentar dos veces. ¿Qué le parece su ejemplo?

Hay muy pocos jugadores que hayan podido jugar en la elite con 41 años como él. Ojalá pueda seguir jugando a esa edad al máximo nivel, como está haciendo él en Nantes.

¿Le gustaría?

¡Me encantaría! Pero claro, la maquinaria a veces... Sí, ojalá pueda.

A Xavi Pascual le estoy muy agradecido. Confió en mí cuando era un poco cabra loca

¿Qué le queda por hacer en el balonmano?

Yo no me conformo nunca. Si ganamos esta Champions, querré la siguiente. Si ganamos el Mundial, querré otro. Quiero ganar todos los títulos con el Barça, con la selección y, sobre todo, disfrutar.

¿Qué ha supuesto para usted la figura de Xavi Pascual?

Fue el que me subió al primer equipo y le tengo que dar las gracias. También me enseñó muchas cosas y confió en mí cuando era un poco cabra loca. Que lo sigo siendo... ¡pero menos!

Aleix Gómez, 28 años y más de una década en el primer equipo / VALENTÍ ENRICH

¿Y Carlos Ortega?

¿Sabes? Mira que llevo años en el Barça y sólo he tenido dos entrenadores. Siempre es importante tener una figura que sepa manejar la situación. Pasqui me metió en el primer equipo y con Carlos ha sido más la continuidad.

Se dice que no le gusta el balonmano y que no conoce a los porteros, pero cuando le vi lanzar a Sergey Hernández en Magdeburgo... me parece que nos engaña.

(Ríe). Es que me pones un ejemplo... a Sergey lo conozco bien. Bueno, cuando empecé era más así, pero ahora te vas fijando más y también te conoces mejor. Los porteros van teniendo cada vez más tus patrones de lanzamiento y tú intentas ir mirando los de ellos.

Intento no pensar mucho al lanzar los penaltis, porque cuanto más pienso... más fallo

Cuando tira un penalti, ¿sabe cómo lo va a tirar?

Intento no pensar mucho, porque cuanto más pienso... más fallo.

¿Entonces se planta en siete metros sin tener claro lo que va a hacer?

Sí. Cuando pita el árbitro, se me hace 'pam' y tiro. Igual pienso en un lanzamiento y lo cambio en el último momento. Es decir, a veces sí pienso qué voy a hacer, pero al final lo cambio y alguna vez lo hago tan rápido que se me va arriba.

Aleix Gómez, un experto desde los siete metros / EUROPA PRESS

Ha evolucionado mucho en tareas defensivas...

Sí, también es un poco la edad y el querer. Se dice mucho que necesitas estar fino en ataque, pero en defensa también hay que estar rápido de piernas y hacer las cosas en el momento adecuado, controlar los 'timings'.

¿Cuál es la clave de este equipo?

El hambre. Que ganamos una y enseguida queremos otra. En el día a día todos nos picamos un montón y eso nos hace mejorar como equipo y también individualmente. Y también hace mucho el vestuario que tenemos.

Blaz Janc tiene una visión de juego espectacular y espero que siga mucho tiempo aquí con nosotros

¿La vuelta de Fàbregas ha sido clave?

Sí, todo el mundo sabe sus características en defensa y también es un espectáculo en ataque. Es una pasada jugar con dos pivotes como él y Luís (Frade), que son de los mejores del mundo. Y sí, en defensa está a un nivel sensacional.

Blaz Janc es extremo derecho como usted, pero hace casi de todo. ¿Qué le está pareciendo?

Es un jugador muy polivalente. Ahora se ha convertido en lateral derecho, nos ha dado muchísimo y nos va a seguir dando tanto en ataque como en defensa. Tiene una visión de juego espectacular y espero que siga mucho tiempo aquí con nosotros.