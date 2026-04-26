Petar Cikusa ya está recuperado y se apunta a las 'finales' contra el Nantes

El Barça sumó el sábado ante el Bada Huesca en el Palau su 27ª victoria en la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL (42-25) y está a tres partidos de completar un torneo perfecto. Fue un duelo plácido que sirvió para el regreso al equipo de un Petar Cikusa que se había perdido tres partidos por un par de problemas entrelazados.

El genio de Bordils sufrió un golpe el 22 de marzo en su vuelta a los Hispanos en Ciudad Real contra Francia (25-25) y no jugó ante el BM Caserío en el Palau (43-26), pero sí disputó unos minutos en la victoria en Puente Genil por 23-38 el 4 de abril con un gol de tres lanzamientos. Sin embargo, fue baja contra el ABANCA Ademar (48-31), en Cuenca (23-52) y en Nava de la Asunción (24-42).

El sábado volvió a las pistas y lo hizo poco a poco, sin prisas y con la seguridad de que volverá a estar a tope este jueves en Nantes en la ida de los cuartos de final de la Champions. A la conclusión del partido ante el conjunto oscense, el central y lateral derecho catalán de 20 años atendió unos minutos a SPORT.

Petar Cikusa ya se entrena con normalidad / FCB

"Bueno, estaba frío al principio cuando he salido. No me pasa nada y está todo bien. Al final, llevaba un tiempo sin jugar, porque he estado un poquito malo. Ahora estoy cada vez mejor, me voy sintiendo mejor cada día y me siento muy a gusto en el equipo y en el vestuario", explicó el canterano blaugrana.

"Fue un golpe que recibí con la selección y después he tenido molestias, además de alguna cosa personal. Esas dos cosas me han impedido entrenar con normalidad y tampoco he podido jugar. Por suerte ahora ya estoy entrenando superbien y espero que todo vaya bien y nos sigan saliendo las cosas como hasta ahora", insistió un Petar Cikusa que piensa sobre todo en el colectivo.

Antes de estos problemas, el jugador blaugrana había dado un enorme paso adelante tras un curso en el que enlazó varias lesiones que no le permitieron rendir a su nivel. "La gente habla y no hay nada de lo que hablar. Todo el mundo tiene problemas y yo los sacaré adelante entrenando y jugando", recalcó con su habitual personalidad.

Petar Cikusa debe ser importante en lo que resta de temporada / FCB

En la grada estaba Jordi Ribera, quien lo ha citado para el doble duelo ante Israel en Argentina en el cruce de clasificación para el Mundial de 2027. "Estoy haciendo las cosas bien y voy poco a poco. Ya no soy el de hace dos años. Tengo que seguir entrenando, trabajando y tengo que confiar mucho en mí mismo. Veo que la gente confía en mí y eso, a darlo todo", enfatizó el azulgrana

Petar Cikusa tiene entre ceja y ceja la eliminatoria contra el Nantes y se rindió ante la figura de Valero Rivera, quien visitará por última vez el Palau a sus 41 años. "Es una leyenda del balonmano español y le tengo mucho respeto. Al final es una leyenda, una leyenda del balonmano español. Ya te digo, mucha admiración y a ver si no nos mete muchos goles", concluyó con una sonrisa pícara.