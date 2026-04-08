El Barça ya conoce a su rival en los cuartos de la EHF Champions

El Barça se medirá al Nantes en la eliminatoria de cuartos de final de la EHF Champions que decidirá a los cuatro equipos que buscarán el título en la Final 4 de Colonia el próximo mes de junio. El combinado que dirige Grégory Cojean no especuló en casa y dominó de principio a fin para dejar fuera de juego al GOG por un contundente 40-28.

En el H Arena de Nantes, ante un público entregado, el combinado francés persiguió su objetivo desde el inicio, pese a disputar el encuentro sin su máximo goleador de esta temporada en Europa, el extremo suizo Noam Leopold. Al descanso, los locales lideraban ya con un claro 21-12 en el marcador, y no levantaron el pie del acelerador. Valero Rivera fue el máximo goleador del partido con 9 goles, con un 100% de acierto. A sus 41 años, y tras anunciar que se retirará al final de esta temporada, el veterano internacional español, podrá tener su último baile en el Palau.

Por detrás de Valero, se colocaron en la lista de doleadores del Nantes el francés Nicolas Tournat (6 goles) y Aymeric Minne (5 goles).

El combinado danés partía con desventaja en este partido de vuelta tras perder en casa en el duelo de ida por un ajustado 33-34, gracias a una gran segunda parte del Nantes que terminó con un parcial de 14 a 18 y el liderazgo de Nicolas Tournat y Julien Bos, ambos autores de siete goles cada uno.

Por otro lado, el Magdeburgo, segundo clasificado del grupo del Barça, se medirá al Picks Szeged, que derrotó en su eliminatoria al Industria Kielce de Talant Dujshebaev por un 58-55 en el global de la eliminatoria (26-23, 32-32).

Füchse Berlín y Aalborg deberá esperar a este jueves para conocer a sus respectivos rivales.

Formato de competición

Cabe recordar que en el formato actual de la EHF Champions los dos primeros clasificados de cada uno de los grupos de la primera gase accedieron directamente a cuartos de final, mientras que del tercero al sexto han tenido que disputar esta ronda extra para clasificarse a cuartos. El séptimo y octavo quedaron directamente eliminados.

De esta forma, en el Grupo A accedieron directamente a cuartos el Füchse Berlin alemán y el Aalborg danés, dos asiduos a las fases finales de la competición. En el Grupo B, el Barça, como primero y el Magdeburgo alemán como segundo, también pasaron directamente a la ronda previa a la Final 4 de Colonia.

La ida de cuartos de final se disputará el 29 o 30 de abril, mientras que la vuelta será el 6 o 7 de mayo. Será este segundo partido el que se dispute en el Palau Blaugrana ya que el Barça, como líder de su grupo, cuenta con el factor pista a favor.

El 13 y el 14 de junio, los cuatro mejores equipos de esta edición se enfrentarán en la Final 4 de Colonia en busca del cetro europeo.