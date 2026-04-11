Los Hispanos se jugarán el Mundial a ida y vuelta ante Israel... ¡en Argentina!

Si alguien conduce a 140 kilómetros por hora en una autopista limitada a 120 y recibe una multa de 400 euros, pondría el grito en el cielo si al vecino no lo multan o el país se sumiría en el caos si a otro lo encarcelan 15 años por ese mismo delito. Las normas establecen, ante todo, que los mismos actos deben ser juzgados de la misma manera y recibir el mismo castigo.

Sin embargo, los organismos deportivos llevan cuatro años demostrando su cobardía o, lo que sería más grave, su parcialidad con actuaciones cercanas a la prevaricación (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley).

Llama la atención la rapidez con la que los organismos excluyeron a Rusia (y sorprendentemente a Bielorrusia) en oposición a los inventos con gasolina para mantener a Israel en todas las competiciones, ya sea jugando en Sofía o en Belgrado en el caso del Hapoel y del Maccabi en la Euroliga, a puerta cerrada en España con la connivencia del Gobierno español o... ¡en Argentina!

Este esperpento se confirmó este viernes con la decisión que anunció la Real Federación Española de Balonmano con el beneplácito de la Federación Europea (EHF) y de la Federación Internacional (IHF). El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, consultó esta posibilidad con su homónimo israelí, Idan Mizrahi, y los dos organismos dieron su plácet.

Los Hispanos vivirán un doble duelo fantasmagórico / EFE

Con la autorización de ambas entidades, la gestión con la Confederación Argentina de Balonmano fue fructífera, recibiendo vía libre de la Federación Surcentro Argentina (SCHA) y de la propia Confederación argentina. De este modo, los Hispanos y los israelíes se jugarán en Buenos Aires su clasificación para el Mundial 2027 los días 14 y 18 de mayo.

La RFEBM agradece a la EHF y a la IHF su total predisposición, así como a la Federación Argentina por posibilitar la disputa de esta trascendente cita para los de Jordi Ribera con el objetivo de obtener un billete para una cita mundialista que dará plaza al campeón para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los consiguientes billetes para los Preolímpicos.

¿Por qué se ve privada España de disputar con público un partido tan importe? ¿Por qué los organismos internacionales no actúan contra Estados Unidos o contra Israel como han hecho en otros casos? ¿Por qué este esperpento de jugar en Argentina? Al menos, la RFEBM se ha movido con diligencia para buscar una salida a otra 'patata caliente' y evitar más puertas cerradas en España.

Las Guerreras, sin público

España vivirá otro espectáculo bochornoso este domingo a las 18.00 horas en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) con el último partido de la fase de clasificación para el Europeo de 2026 entre las ya clasificadas Guerreras y la selección de Israel. Las asiáticas ya no tienen ninguna opción de acceder al Campeonato de Europa.

Las Guerreras vivirán este domingo otro mal trago / EUROPA PRESS

Otra vez a puerta cerrada "por motivos de seguridad" en una nueva muestra de desigualdad. ¿Por qué arrebatar a los habitantes de esta localidad y de las vecinas la posibilidad de ver a la selección española? Las de Joaquín Rocamora se juegan el acabar la fase con pleno de victorias tras ganar sus cinco partidos anteriores.