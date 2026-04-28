Valero Rivera reta al Barça a los 41 y al borde del adiós

Hace 24 años y con 17 recién cumplidos, Valero Rivera Folch hacía sus primeras apariciones en el primer equipo que dirigía su padre Valero Rivera López, artífice del Dream Team que alzó cinco Copas de Europa seguidas. Esos casi cinco lustros del extremo izquierdo tocan a su fin.

El barcelonés sufrió más de lo necesario por su apellido. De forma inexplicable por todo lo que había logrado en el banquillo, algunos criticaron que el canterano tuviese minutos en el primer equipo. Tanto, que en 2005 y tras un curso duro a las órdenes de Xesco Espar en el que, de hecho, el equipo ganó la Copa de Europa, el extremo izquierdo decidió buscar su camino.

Se fue al extinto Balonmano Aragón (2005-07), de allí pasó la temporada siguiente al Algeciras, otra al Guadalajara y la 2009-10 en el Octavio, hasta que con 25 años fichó por el Nantes en 2010 y allí empezó a disfrutar del balonmano y, de paso, a callar bocas.

Valero Rivera es una institución en Francia / HBC NANTES

En el conjunto galo, Valero Rivera dio rienda suelta a su prodigiosa muñeca derecha y a todo el trabajo que había realizado en silencio y sin levantar la voz. Aquellos que lo criticaban no se atrevieron ni a levantar la mirada cuando su padre lo citó para el Mundial de 2013.

Allí los Hispanos lograron su segundo oro universal, ocho años después del logrado de la mano de otro visionario, el vallisoletano Juan Carlos Pastor. Seis temporadas después de irse al Nantes, regresó al Barça por la puerta grande con Xavi Pascual en el banquillo.

En esas dos temporadas se le resistió la Champions. En la 2016-17, el cuadro azulgrana cayó en 'semis' por 36-25 ante el Vardar con aquel gol sobre la bocina de Luka Cindric y en 2018 llegó la derrota en cuartos ante el Montpellier con una debacle en la recta final en el Palau.

Valero Rivera, el último superviviente de una era histórica / HBC NANTES

Meses después de ser clave en el oro de los Hispanos en el Europeo de 2018 a las órdenes de Jordi Ribera, el canterano azulgrana regresó al Nantes para convertirse en uno de los mejores jugadores de la historia de la entidad. Ocho años después de su regreso, el catalán se retirará a la conclusión de la presente campaña con 41 años, cumplidos el pasado 22 de febrero.

El capricho ha querido que en su última Champions se enfrente al Barça en los cuartos de final. El Nantes recibirá a los de Carlos Ortega este jueves en la ida (20.45 horas) y la vuelta se disputará el miércoles 6 de mayo a la misma hora con su padre en el palco.

Su objetivo será decir adiós al balonmano en la Final a Cuatro de Colonia, aunque en todo caso volverá a recibir el cariño del Palau y del barcelonismo. Se retira el 'último mohicano'. Un grande del balonmano dentro y fuera de la pista. La normalidad y la humildad personificadas.