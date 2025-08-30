Fàbregas: "Era una tontería cerrar la puerta al Barça"

El Barça ha sufrido una importantísima renovación este verano con la marcha de hasta diez jugadores y la llegada de seis más un Oscar Grau que tendrá ficha del primer equipo. Sin duda, el fichaje estrella del quinto proyecto de Carlos Ortega en el banquillo es Ludovic Fàbregas.

Dos años después de su marcha al Veszprém de Xavi Pascual, el galo regresa por la puerta grande al Palau y visitó SPORT para tratar todos los temas y explicar sus emociones con vistas a la Supercopa Ibérica.

El Barça disputa este sábado en Matosinhos la primera semifinal a las 14.30 horas contra el FC Porto del central exazulgrana Pol Valera y en la segunda se verán las caras el ABANCA Ademar León y el otro favorito al título, el Sporting Clube de Portugal (17.30 h).

¿Qué sensaciones tiene?

Estoy muy contento, muy ilusionado y muy agradecido al club por la confianza que vuelve a darme. Superfeliz de compartir momentos con mis nuevos compañeros y de volver al club donde estuve cinco años.

"Vi cómo me valoraba toda la gente del club, que quizá es lo que esperaba en el momento de renovar en 2023"

¿Por qué regresa tan solo dos años después?

Bueno, surgió la oportunidad, tenía ganas de volver y me lo pensé poco cuando el Barça me llamó. Valoré mucho poder tener una segunda oportunidad. Muy pocos jugadores han tenido esa posibilidad. Vi cómo me estaba valorando toda la gente del club, que quizá es lo que esperaba en el momento de renovar en 2023. Entonces no pudo ser y no pasa nada. Estoy muy contento por estar aquí otra vez.

Fàbregas, con Albert Masnou (director adjunto de SPORT) / DANI BARBEITO

La verdad es que no cerró la puerta...

No, eso nunca. El Barça es un club muy especial para mí a nivel personal y familiar, porque mi mujer es de aquí y mi hijo nació en Barcelona. Siempre me sentí muy a gusto en el club, con la gente, con los compañeros y con la afición. Era una tontería cerrar la puerta al Barça. Nunca podemos saber lo que pasará, hoy estoy aquí de nuevo lo valoro muchísimo. Estoy supercontento por todos los aspectos y espero que el club y la gente del Barça esté muy contenta de verme otra con esta camiseta.

"Quiero convencer un poco más la gente que me ha vuelto a fichar y rendir al máximo"

Está en su plena madurez con 29 años. ¿Le asusta o le motiva ver un equipo tan joven?

Para mí es un doble reto. Primero, adaptarme al equipo, porque hay muchos jugadores nuevos y bastantes jóvenes a los que hay que ayudar para que crezcan. Será estupendo si puedo hacerlo. Y a nivel personal, convencer un poco más la gente que me ha vuelto a fichar y rendir al máximo. Siempre intento dar más, nunca me pongo a límites y espero hacer la mejor temporada de mi carrera, como me planteo cada verano.

Su marcha en 2023 fue dura con aquella eliminación en 'semis' ante el Magdeburgo...

Eso es el pasado y no podemos hacer nada. Yo soy muy exigente, sé que el Barça también lo es y queremos ganarlo todo. Es casi imposible ganar todos los partidos, pero es la filosofía del club y nuestra mentalidad, así que vamos a intentar ganar todos los títulos. Y, obviamente, la Champions que es un gran objetivo. Intentaremos ir a Colonia y sabemos que allí puede pasar todo.

Cuando marcó el siete metros contra el Füchse, ¿pensó en aquella tanda del Lanxess?

No, la verdad que no. Fue un momento duro, pero en este amistoso te viene una responsabilidad, o marcas perdíamos el partido. Lo metí y ganamos el torneo. Eso sí, quería demostrar que podía asumir responsabilidades ya desde la pretemporada.

'Ludo', ante la mirada de Juan Palomino en la Supercopa de Catalunya / FCB

¿Qué tal le fue con Pasqui en el Veszprém?

Muy bien. Estaba muy contento por volver a trabajar con él y fue un auténtico placer, porque aprendí mucho y espero demostrar que he mejorado durante estos dos últimos años para ayudar al equipo en todo.

¿En qué ha mejorado?

Un poco en todo. En defensa, en ataque, en correr mejor, en coger un poco mejor la pelota y en algunas situaciones como el dos contra dos, sobre todo con Momir (Illic, su entrenador en Veszprém hace dos cursos), que era más de estático. En usar mejor los espacios para recibir o dejar un hueco para que los laterales vengan más rápidos en carrera. Ya tenía estas cosas, pero quizá ahora las hago un poco mejor.

"Tengo que adaptarme más y encontrar los 'timings' con jugadores nuevos para mí, como los Cikusa"

¿Se deja jugar más en Hungría que aquí?

Quizás sí. En España hay más táctica y la gente sabe jugar mejor mano a mano; allí es mucho más duro, los árbitros dejan más y me tengo que volver a acostumbrar, porque en los primeros partidos me han excluido rápidamente. Ese estilo también me gustó. Es como todo en la vida, tienes que adaptarte lo antes posible.

¿No tiene la sensación de que podría aparecer aún más en ataque?

Puede ser, pero tengo que encontrar los 'timings' con algunos jugadores. Conozco a Dika (Mem), a Tim (N'Guessan') o a Domen (Makuc), pero no a Petar y a Djordje (Cikusa). Tengo que coger un poco más de confianza y adaptarme mejor al equipo, que es vital para mí. No quiero que el equipo se adapte a mí. Es al revés, yo que tengo que ganarme la confianza de todos, incluido el entrenador.

Fàbregas, a su llegada de la redacción de SPORT / DANI BARBEITO

¿Qué hay en su físico de genética y qué es fruto del trabajo?

No sé, yo soy muy trabajador y siempre intento mejorar. En la parte física también he ido mejorando mucho en cosas que luego me sirven en la pista, no solo cogiendo pesas, sino también corriendo mejor. Después, a mí me gusta leer el juego y que haya esa libertad, siempre en beneficio del equipo.

"La relación con el míster es muy buena y cuenta mucho conmigo, así que estoy supercontento"

¿Qué tal el reencuentro con Ortega?

Muy bien. Me explicó decisiones suyas y su proyecto para las próximas temporadas, sobre todo para la actual. La relación es muy buena y cuenta mucho conmigo, así que supercontento y muy ilusionado.

¿Siente esa confianza general?

Sí. He tenido contacto directo con todos y ha ido muy bien con Carlos (Ortega), con la directiva, con los jugadores y con los que trabajan con el equipo. Los veo muy contentos conmigo y noto esa confianza.

¿Qué diría a los que no entendieron su marcha?

No sé, no pensarlo más, disfrutar de lo que viene y ya está. El pasado no lo podemos cambiar, hay que mirar para adelante, nos espera una temporada muy ilusionante y espero vivir momentos increíbles en el Palau y celebrar muchos títulos todos juntos.

Ludovic Fàbregas, un fichaje de campanillas / DANI BARBEITO

Ya han ganado la Supercopa de Catalunya y ahora llega la Supercopa Ibérica...

Sé por experiencia que esta competición es más complicada cada año, porque los equipos de Portugal y los españoles juegan muy bien. Nos enfrentaremos al FC Porto en semifinales, un buen equipo que se ha renovado bastante. El objetivo es pasar a la final contra un Ademar en recibimiento o ante el Sporting, que hizo muy buena Champions. Queremos ganar el título y que nos sirva para coger más confianza.

¿Qué sintió cuando saltó al Palau con el Veszprém?

Evidentemente en ganar el partido.

"Me hizo muchísima ilusión el recibimiento de la gente en el Palau cuando vine con el Veszprém"

¡Y lo hicieron por 36-41!

Fue muy duro, porque cuatro o cinco meses antes estaba jugando en el Barça y es siempre difícil contra tus amigos. Necesitaba muchísima concentración para…

Pues no se notó, ¿eh?

¿Sabes? Tuve que gestionar muchas emociones y también fue muy bonito, porque volví a ver a toda la gente del club y me hizo muchísima ilusión el recibimiento de la gente.