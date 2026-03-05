Golpe sobre la mesa del Barça: victoria ante la 'bestia negra' y asalto a la primera plaza

Victoria de prestigio, venganza consumada y asalto a la primera plaza. El Barça, con unos minutos finales prácticamente perfectos, se impuso al Magdeburgo para dar todo un golpe sobre la mesa en la Champions League. Aleix Gómez fue el máximo goleador de los azulgranas (7).

Magdeburgo - Barça (balonmano, EHF Champions League) EHF CHAMPIONS LEAGUE MAG 29 36 FCB Alineaciones MAGDEBURGO, 29 (16+13): Hernández (1); Claar (7), Kristjansson (5), Magnusson (3, 1p), Hornke (6, 5p), Mertens (3) y Saugstrup (3), -siete inicial-, Mandic (p.s), Musche (-), Zechel (-), Pettersson (-), Jonsson (-), Weber (-), Lagergren (-), O’Sullivan (-) y Bergendahl (1). FC BARCELONA, 36 (16+20): Nielsen; Aleix Gómez (7, 3p), Janc (5), Fàbregas (3), N’Guessan (3), Frade (4) y Fernández (1), -siete inicial-, Hallgrímsson (p.s), Bazán (-), Carlsbogard (-), Mem (3), Djordje Cikusa (-), Sola (-), Makuc (5), Barrufet (1) y Petar Cikusa (4).

Con la primera plaza del Grupo B de la Champions League en juego, un factor que a priori tampoco asegura un mejor cruce en cuartos, los azulgranas se jugaban en el GETEC Arena de Magdeburgo sobre todo el prestigio y la oportunidad de golpear o incluso vengarse de su 'bestia negra' europea en los últimos años.

Ya con Dika Mem recuperado tras un mes alejado del 40x20, el Barça arrancó el encuentro mostrando una alta intensidad defensiva, liderados desde el centro del 6:0 por Ludovic Fàbregas y N'Guessan. Pese a la solidez defensiva, al equipo azulgrana le costó encontrar la fluidez en ataque durante los primeros minutos, con errores en los lanzamientos y falta de precisión (5-5).

Las defensas se imponían sobre la pista, y las intervenciones de Nielsen y Sergey Hernández en sus respectivos equipos contribuían a mantener un marcador corto. En el plano ofensivo, el Barça lograba hacer daño jugando el 2 contra 2 con Frade y en las rápidas transiciones de la mano de Aleix Gómez, aunque la igualdad seguía reinando en el marcador pasado el ecuador de la primera mitad (10-10).

A falta de diez minutos para llegar al descanso, fue turno para la reaparición de Dika Mem. También se produjo un cambio en la portería con la entrada de Hallgrímsson. Pero, pese al buen hacer del lateral francés, el duelo se fue a lo vestuarios con máxima igualdad (16-16).

De regreso, el ritmo del encuentro se elevó, con el cuadro azulgrana encontrando más facilidad para sumar en ataque. Los de Ortega incluso llegaron a poner la máxima ventaja del partido hasta el momento (+3), pero el Magdeburgo volvía continuamente a recortar distancias e igualar el enfrentamiento (26-26).

Noticias relacionadas

Con el paso de los minutos, las defensas empezaron a llegar con menos eficacia a las ayudas y no lograban intervenir tanto en los lanzamientos. A falta de diez, las sensaciones eran positivas para el Barça, pero Sergey Hernández mantenía a los suyos en el partido. Sin embargo, esta vez no se iba a escapar. El conjunto azulgrana dio todo un recital, tanto en ataque como en defensa, en los últimos minutos para acabar con su 'bestia negra' y sumar una victoria de mucho prestigio (29-36).