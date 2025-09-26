El partido 'redondo' de Janc

En un equipo lleno de estrellas rutilantes como el meta Emil Nielsen, el capitán Dika Mem y el pivote Ludovic Fàbregas, la figura de Blaz Janc sigue brillando y cobra cada vez más importancia como solución para los problemas en la primera línea gracias a su capacidad para hacerlo todo bien.

David Barrufet y Xavi Pascual estuvieron muy vivos en 2020 cuando se adelantaron a otros 'grandes' del balonmano europeo y se hicieron con el esloveno, quien a sus 23 años había completado ya tres magníficas temporadas en el Kielce a las órdenes de Talant Dujshebaev.

Desde su llegada, el balcánico brilló como el sensacional jugador que es. Lo más curioso del caso en este tipo de jugadores de tanto talento es su capacidad para plegarse a los intereses del equipo por encima de reconocimientos individuales. Firmó hasta junio de 2024 y hace dos años la nueva Junta con el coordinador Joan Marin a la cabeza lo renovó hasta 2028.

Janc busca la asistencia incluso en estas circunstancias / FCB

Carlos Ortega entendió de inmediato las ventajas de contar con Blaz Janc y, de hecho, ha trabajado estos años para que su protagonismo sea mayor al ocupar la teórica posición de extremo derecho que es propiedad del canterano Aleix Gómez desde hace dos lustros. Y lo intentó. El '18' aparecía a veces como central cuando Melvyn Richardson y Domen Makuc no tenían el día.

Lo de esta temporada es ya para quitarse el sombrero definitivamente, con el triunfo de este jueves en Zagreb (25-32) como gran ejemplo. Era un día especial para el azulgrana, ya que su Bresice natal apenas dista 40 minutos de la capital croata y su familia se desplazó para verlo en directo.

"Estoy muy contento. Además, para mí era un partido especial, porque hemos jugado muy cerca de mi casa en Eslovenia y he visto a mi familia, que es algo muy importante para mí. Y encima con una victoria", explicó Janc en declaraciones al club nada más acabar el choque.

Blaz Janc y la dureza defensiva del RK Zagreb / EFE

Lo que vio su familia fue una exhibición incluso superior a la del pasado jueves en la derrota ante el Magdeburgo (21-22). El balcánico empezó como central y de ahí pasó al lateral derecho para alternar la defensa en el extremo y de 'segundo'. Si a ello se añade que marcó seis goles sin fallo y repartió alguna asistencia 'mágica', poco más hay que decir.

"Todo hemos hecho un partido muy serio. Sabemos que aquí en Zagreb siempre es difícil jugar y nunca se puede ganar con facilidad. Y nada, este viernes ya viajamos a Egipto y nos espera un torneo muy difícil, la Super Globe (Mundial de Clubs). Tenemos que hacer buenos partidos para ganarla. A ver qué pasa", añadió.

La expedición azulgrana viajó en chárter a la conclusión del partido y llegó la pasada madrugada a Barcelona para descansar, volar este mismo viernes por la tarde a Egipto e iniciar el sábado a las 16.45 horas su andadura en el Mundial con el Handebol Taubaté brasileño como rival.