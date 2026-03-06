Carlos Ortega, el 'ilusionista' de la táctica en el Barça

El Barça dio otro puñetazo encima de la mesa en la EHF Champions League con una victoria por 29-36 en la pista del actual campeón SC Magdeburg para dejar prácticamente sellada la primera posición en el Grupo B, aunque para ello deberá derrotar el próximo miércoles al eliminado Eurofarm Pellister macedonio en el Palau.

Fue un trabajo de equipo en el que todos los jugadores pusieron al menos su granito de arena. Eso sí, esa primera plaza no asegura un cruce más sencillo en cuartos de final y en el horizonte aparece cada vez con más fuerza un posible enfrentamiento con el Veszprém. El equipo que dirige Xavi Pascual perdió en Nantes por 33-31 cuando iba ganando por 22-28 a falta de 15 minutos.

Uno de los grandes protagonistas de la victoria fue Carlos Ortega. El malagueño está ya a tan solo cuatro partidos de conquistar lo que sería su tercera Champions en cinco temporadas marcadas por unos 'recortes' que han hecho perder profundidad de banquillo al equipo y lo han obligado a exprimirse la cabeza junto a sus compañeros del cuerpo técnico, encabezado por el mítico exportero Tomas Svensson y el ruso 'Tino' Igropulo.

"Ha sido un partido espectacular. Quizá no ha habido demasiada portería, pero hemos defendido a un nivel soberbio. Estoy muy satisfecho con el equipo: la dinámica es muy buena y el ambiente en el vestuario es fantástico. Éste es el camino", comentó el exjugador del Dream Team tras el partido.

Domen Makuc quiere salir del Barça por la puerta grande / FCB

El técnico azulgrana escucha y acaba decidiendo él. Y en el GETEC Arena estuvo magistral. El Barça empezó con Dani Fernández en el extremo izquierdo, pero en las ayudas defensivas el fornido pivote danés Magnus Saugstrup hacía mucho daño. Ortega lo vio claro y adelantó el cambio, dando entrada a Ian Barrufet para que con sus dos metros frenase al escandinavo. Y lo consiguió.

La gestión con Blaz Janc también fue magnífica, aunque el talento del esloveno facilita la toma de decisiones. El ex del Kielce jugó casi todo el partido como lateral derecho, pero actuó unos minutos de extremo derecho para dar descanso a un sensacional Aleix Gómez y flirteó con la posición de central que alternó con Petar Cikusa en una concepción magnífica del balonmano moderno.

Un Petar Cikusa en línea ascendente tuvo una aparición estelar en la segunda parte, aprovechando el cansancio de un Magdeburgo que abusa de ataques largos para descansar, con la connivencia de los árbitros. Ortega supo introducir a la estrella en ciernes del balonmano blaugrana en el momento justo, lo mismo que hizo con su hermano gemelo Djordje como 'segundo' en defensa.

Alex Gómez está realizando una temporada sensacional / EHF

La portería no estuvo bien y Ortega no dudó en dar entrada a Hallgrimsson a los 15 minutos por Emil Nielsen. El islandés estuvo algo mejor, aunque en ambos casos muchos goles alemanes llegaron de siete metros o a bocajarro. Pues bien, el técnico volvió a introducir al astro danés en el momento clave para que parase una pena máxima a Tim Hornke y realizase la última parada.

Además, al míster no le tiembla el pulso y semanas atrás anunció que Dika Mem no sería el capitán la temporada que viene. El galo volvió en Magdeburgo tras un mes KO y tuvo dos apariciones estelares... salió en el momento justo en las dos partes. Y otro cambio importante es que esta temporada el líder defensivo es Ludovic Fàbregas (impresionante el jueves) en detrimento de Carlsbogard.

La clave de este Barça es la fuerza del bloque y la unión del vestuario, aspectos ambos en los que tiene una importancia capital la gestión del andaluz, una manera de trabajar similar a la de Jesús Velasco en el fútbol sala. La mejor prueba de ello es cómo Antonio Bazán no jugó ni un minuto y vibró en el banquillo como si le fuese la vida en ello. Estuvo más tiempo de pie que sentado.