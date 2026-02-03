La remontada más épica del Barça se quedó en el limbo

Hay derrotas que refuerzan y la de este martes debería ser un buen ejemplo. Sí, el Barça perdió en el Palau por 78-82 ante el campeón Fenerbahçe y ya ha perdido sus últimos cuatro partidos oficiales, pero la manera cómo se levantó el equipo cuando caía por 61-78 y cómo tuvo opciones de victoria en los dos últimos minutos deben servir a Xavi Pascual para exigir este nivel a sus jugadores. Eso sí, sin cambios, con cinco magníficos.

Barça - Fenerbahçe (baloncesto, Euroliga), 03/02/2026 EUROLIGA BAR 78 82 FEN Alineaciones BARÇA, 78 (14+27+15+22): Tomas Satoransky (8), Kevin Punter (24), Will Clyburn (4), Tornike Shengelia (3), Jan Vesely (10) -cinco inicial-, Darío Brizuela (11), Miles Norris, Joel Parra (10), Myles Cale (5), Nico Laprovittola (3) y Willy Hernangómez. FENERBAHÇE, 82 (29+24+20+9): Talen Horton Tucker (6), Devon Hall (7), Tarik Biberovic (19), Nicolo Melli (7), Khem Birch (8) -cinco inicial-, Wade Baldwin (18), Onuralp Bitim (2), Mikael Jantunen (7), Nando de Colo (6) y Bonzie Colson (2).

La puesta en escena azulgrana no fue buena, con fallos en el tiro y candidez defensiva ante las penetraciones de Horton Tucker y el triple de Biberovic que obligaron a Xavi Pascual a parar el partido de inmediato (2-9, min. 3:42). Poco o nada cambió, ya que Will Clyburn falló su tercer triple (0/7 de todo el equipo) y entre el décimo punto de Biberovic y el triple de Baldwin dispararon definitivamente a los turcos (8-20, min. 8:03).

Laprovittola rompió el gafe azulgrana desde el perímetro, pero las cosas no salían y el Fenerbahçe exhibía profundidad de plantilla con la salida del genio Nando de Colo. El 'extaronja' dirigió a los visitantes con maestría en la recta final del primer cuarto (14-29) y la sensación era que había que cambiar muchas cosas... demasiadas. Por cierto, Willy Hernangómez repitió las dos faltas seguidas de Murcia y tan solo estuvo 30 segundos en la pista.

Jan Vesely fue lo único positivo del primer cuarto / GORKA URRESOLA

La circulación de bola del 'Fener' con múltiples amenazas exteriores descolocaba a un cuadro azulgrana perdido y abrió el segundo con un triple ante el enorme enfado de Xavi Pascual. Demasiado frío, el Barça lo seguía intentando y Punter anotó su primer triple (17-32), antes de otro que vino acompañado de antideportiva con tiro libre adicional y canasta de un incisivo Myles Cale (25-37).

Por desgracia fue un espejismo. Con un plantillón en el que no se vistieron ni un Chris Silva que interesaba mucho al Barça ni el recién recuperado Scottie Wilbekin, el vigente campeón siguió haciendo mucho daño en ataque con un Biberovic desatado que se fue a los vestuarios con 17 puntos. Con 12 de Punter, la mejor noticia es que los locales tan solo perdían por 12 con 5/17 en triples por el 8/11 otomano.

El regreso de los vestuarios tampoco fue bueno, pese que por fin anotó Clyburn de tres (acabó con 1/12 en tiros) y levantó las manos hacia el cielo. ¿Recuerdan el refranero con 'como Pedro por su casa'? Pues así se movían los jugadores del Fenerbahçe por la zona. Ni ayudas con Baldwin, ni ayudas con Donta Hall ni nada de nada. Apenas se habían disputado tres minutos y los de Saras disponían de su máxima renta con 44-63.

Will Clyburn se fue al descanso con un 0/5 en triples / GORKA URRESOLA

Ni la garra de Joel Parra, ni los intentos de Satoransky por elevar el nivel defensivo ni los cinco puntos seguidos de Punter tras el 51-71 alteraron el 'statu quo' de una noche muy triste. Xavi Pascual había pedido "una fiesta azulgrana" y su equipo se estaba dando de bruces con una pasión turca. 56-73 a falta de 10 minutos y tan solo un milagro podría evitar la cuarta derrota seguida en todas las competiciones. Y estuvo a punto de llegar.

El Barça regresó muy intenso en defensa, pero a perro flaco todo son pulgas y aquí las pulgas son los árbitros, con una falta más técnica a Brizuela, como antes con otra de un Shengelia muy perdido que supuso tres tiros libres o con los dos finales de partido en Estambul. El caso es que entre la 'Mamba' y Parra hicieron soñar al Palau con el 64-78 e incluso se llegó a un ilusionante 71-78 a 4:27 del final con la grada encendida.

Era otro equipo. Arriesgando al borde de la falta y presionando la bola con agresividad. El Palau vibraba y Brizuela situó el 73-78 a 3:46 en un parcial de 12-0. Ahí los árbitros cambiaron una falta en defensa de Vesely por una en ataque favorable al Barça, algo que no permite el reglamento si no es antideportiva. Saras estana hecho un basilisco con razón, pero no hubo técnica. Al final, 78-83 con un rebote en ataque clave que arrebató Baldwin a Vesely.