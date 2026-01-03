Oficial: Chris Silva ficha por el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius y descarta al Barça

Tan solo faltaba el anuncio, y en las últimas horas se ha hecho oficial. Finalmente, Chris Silva ha fichado por el Fenerbahçe, decantándose por la propuesta del conjunto turco que le firma un contrato hasta final de temporada, con opción a una más.

El pívot gabonés (2,03 metros, 29 años) había sido situado en la órbita del Barça como posible refuerzo interior para el conjunto de Xavi Pascual.

Chris Silva, pívot del AEK Atenas / FIBA

Algunas informaciones desde Grecia apuntaban a que el equipo azulgrana partía en la 'pole' para hacerse con los servicios del '5', pero equipos como Olympiacos o Fenerbahçe también estaban interesados en su llegada.

Gran inicio de temporada en la BCL

Finalmente, el equipo de Sarunas Jasikevicius ha sido el que se ha llevado el gato al agua, firmando al 'MVP' de la fase de grupos de la FIBA Basketball Champions League gracias a los 14,8 puntos y ocho rebotes que ha promediado por partido vistiendo la camiseta del AEK Atenas.

El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu fue el primero en avanzar el acuerdo, desvelando también que Silva tendría un salario de unos 230.000 euros hasta final de temporada. Además, 'Fener' también ha tenido que compensar al conjunto ateniense con una cantidad económica en forma de cláusula liberatoria.

Un refuerzo necesario para 'Fener'

Los turcos andaban rastreando el mercado en busca de un '5' tras la grave lesión sufrida por Jilson Bango, y que habían dejado únicamente a Jasikevicius con Khem Birch y Armando Bacot como únicos pívots puros de la plantilla.

Willy Hernangómez, ante Armando Bacot / EFE

5 de enero, fecha límite

El próximo lunes 5 de enero es el último día en el que la Euroliga permite traspasos entre equipos que disputen la competición. A partir de esa fecha, los jugadores que incorporen los conjuntos participantes deberán de llegar de otros torneos, ligas o agencias libres.