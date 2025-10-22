Las 'verdades' de Myles Cale: "Puedo ofrecer energía y hacer el trabajo sucio"

El Barça sigue velando armas para el duelo de este jueves en el Palau ante el Zalgiris (sorprendente líder de la Euroliga) en principio todavía con la baja de Nico Laprovittola y todo el equipo trata de dar pasos adelante, entre ellos el estadounidense Myles Cale.

Llegó el pasado verano tras una gran campaña en el Dolomiti Energia Trento italiano, su segundo destino europeo después de dos cursos en el Limburg United belga. Nacido en Middletown (ciudad más poblada del séptimo Estado menos poblado, Delaware), el azulgrana tiene 26 años, mide 1,98m. y puede jugar de 'dos' (preferiblemente) o de 'tres.

Afable y muy sencillo, Cale atendió a SPORT en la zona noble del Palau Blaugrana en una charla en la que se mostró especialmente ilusionado por vestir la camiseta del Barça. Los padres del exinternacional con Estados Unidos (fue bronce en los Panamericanos de Perú en 2019) jugaron a baloncesto y es hijo de un policía retirado.

¿Cómo se siente en la ciudad y en el equipo?

Bien. En el club me están ayudando mucho y los veo contentos conmigo. Todo ha sido fantástico desde el primer día. Además, Barcelona es hermosa y por eso hay tantos turistas. Mis compañeros y mis entrenadores son maravillosos, así que la transición está siendo fácil.

Myles Cale, con SPORT en el Palau Blaugrana / DANI BARBEITO

¿Cómo reaccionó cuando supo del interés del Barça?

Con agradecimiento. Es un club tan grande y con tanta historia que cuando tienes la oportunidad de ponerte esta camiseta es muy difícil decir no. Hablé con otros clubs, pero el Barça me abrió los ojos y me dije que quería ser parte de eso. Estoy contento por poder representar a este club tan importante.

¿Tardó mucho en decidirse?

Mmm... esperé un tiempo para entender si era la opción correcta. Hablé con mi familia y con mis amigos, me pareció una buena oportunidad y la estoy disfrutando.

En enero hizo un partidazo con el Trento en Badalona (86-100)...

Sí, jugamos muy bien y yo las metí (21 puntos y 4/6 en triples). Eso me puso en el radar en la Liga Española. Trento es un equipo muy especial para mí y les estoy muy agradecido por cómo fue todo.

¿Echa de menos su vida en Estados Unidos?

Claro. Ya llevo más de tres años en Europa y poco a poco te vas a acostumbrando a estar lejos de tu familia. El primer año en Bélgica fue difícil, porque jugaba una vez a la semana y estuve 10 meses sin ir a casa. En Trento tenía dos partidos a la semana y aquí hay tres, por lo que todo va más rápido. ¡Ya llevo aquí casi tres meses! Y me encanta que mis padres vean mundo. No habían estado nunca en Italia y vendrán aquí el mes que viene.

¿Cómo asumió el no ser 'drafteado' y ver que no iría a la NBA?

¿Sabes? Cuando estás en el 'college' te sientes muy grande y dices... ¡jugaré en la NBA! Sólo ves la NBA y no escuchas nada más, no sabes todo el baloncesto que hay en el mundo. Cuando sales, empiezas a sentir que la NBA es más pequeña de lo que pensabas. Puedes hacerte un nombre y hacerlo por ti mismo y por tu familia.

Cale, en el interior del palco del Palau / DANI BARBEITO

El 26 de noviembre de 2022 hizo 15 puntos con Greesboro en la G-League y unos días después estaba en Bélgica. ¿Cómo lo vivió?

Fue un poco increíble. Quería entrar en la G-League y me llamó Greensboro, el segundo equipo de Charlotte Hornets. La G-League se nutre de un pozo de jugadores y ellos me recogieron de ese pozo. Vivía a 45 minutos, me citaron en un hotel y me explicaron las jugadas. Enseguida se lo dije a mis padres y vinieron a verme. Además, jugué bien, creo que anoté 15 puntos (cierto).

Pero la cosa no resultó...

Por desgracia me dijeron que no me necesitaban y una semana y media después estaba en Bélgica. Me dije... ¡hala, me voy al extranjero!

¿En qué se diferencian más el baloncesto europeo y el estadounidense?

En la organización del juego. Allí hay muchos chicos muy atléticos y el baloncesto es como atletismo, mientras que aquí se piensa más y se intentan hacer cosas diferentes. Tal vez no sean los más atléticos, pero hacen más cosas en el juego. Mira, por ejemplo Doncic y Jokic. No son los más atléticos, pero cambian el juego usando la cabeza.

¿Como se ve en la pista?

El entrenador sabe que voy a ayudar al equipo. ¿En qué? En rebotes, en subir la bola, en defender, en tirar... Puedo hacer muchas cosas. Lo que el entrenador me pida. Yo puedo ofrecer energía en cualquier parte del campo y hacer todo ese trabajo sucio. Hay jugadores muy buenos en el equipo y yo quiero hacerles el trabajo más fácil.

Myles Cale, un tipo realmente agradable / DANI BARBEITO

¿Está satisfecho hasta ahora?

Mucho. Es mi primer año en Euroliga y estoy aprendiendo mucho. El año pasado la veía por la tele y en Atenas me vi defendiendo a Kendrick Nunn, el MVP de la pasada temporada. Es como una lección, si trabajas duro, puedes llegar.

¿Siempre siguió la Euroliga desde que llegó a Europa?

Si, claro. Antes miraba YouTube y me preguntaba, ¿cómo llegó Punter a la Euroliga? Y me di cuenta que igual que yo, porque empezó en Bélgica (fue su segundo destino, antes estuvo unos meses en el Lavrio griego). Y ahora lo tengo aquí y es mi compañero. También están Clyburn y Shengelia, a quienes ya conocía de la Lega Italiana.

¿Qué le dice el técnico, Joan Peñarroya?

Que sea fuerte, agresivo y que ayude al equipo a ganar. Que no sea tímido y no pierda mi juego por estar con veteranos de tanto nivel. Quiere que sea el jugador intenso que era en Trento. Está tratando de darme la confianza que necesito. Él y mis compañeros confían en mí. Eso me hace sentir bien y estoy muy contento.

Su perfil atlético y defensivo oculta sus buenos porcentajes...

Soy versátil. Puedo tirar bien, sobre todo recibir y levantarme rápido. Aunque estés muy bien atrás, después tienes que anotar tiros y estar preparado para aprovechar los espacios abiertos y sacar provecho de la atención de los rivales a gente como 'Toko' (Shengelia) o Punter.

Myles Cale, un excelente defensor / VALENTÍ ENRICH

¿El equipo tiene las armas para luchar por todos los títulos?

Por supuesto. Tenemos gente experimentada que lleva tiempo aquí y jóvenes preparados como 'Juani' Marcos o yo. O Miles Norris, que están listos todo. Tenemos lo necesario. Estamos bien en la Euroliga y espero que pasemos directos a play-offs cuando llegue el momento.

Para acabar, envié un mensaje a la afición.

Gracias a todos por apoyarnos. Estoy contento por estar aquí y quiero ser lo más duro posible en la pista cada vez que salga. Estoy deseando volver a veros en el Palau.