UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

UCAM Murcia y Barça se enfrentan en el Palacio de los Deportes de Murcia en la 18ª jornada.
UNA SEMANA COMPLICADA PARA EL BARÇA
El conjunto culé acumula dos derrotas consecutivas en los últimos siete días. El Barça cayó el pasado domingo ante Lenovo Tenerife en ACB; y también el jueves frente a Olympiacos en partido de Euroliga. Está siendo una semana muy exigente para los azulgranas, que buscarán cortar esa racha negativa de resultados.
DUELO DIRECTO POR LA TERCERA PLAZA
El partido de esta tarde enfrentará a dos de los equipos de la parte alta de la Liga Endesa: Barça (3º) y UCAM Murcia (4º). Tan solo una victoria separa a los de Xavi Pascual de los de Sito Alonso, por lo que el equipo local le puede arrebatar a los azulgranas la tercera plaza, en caso de ganar hoy.
¡Recuerden que UCAM Murcia ya asaltó el Palau en el partido de la primera vuelta (78-81)!
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenid@s al directo! El Barça visita esta tarde la pista del UCAM Murcia en la 18ª jornada de la Liga Endesa. Examen complicado para el equipo de Xavi Pascual contra una de las revelaciones de la temporada.
El partido arrancará en apenas 30 minutos (19:00 horas)...¡Empezamos!
