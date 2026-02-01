UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

DUELO DIRECTO POR LA TERCERA PLAZA

El partido de esta tarde enfrentará a dos de los equipos de la parte alta de la Liga Endesa: Barça (3º) y UCAM Murcia (4º). Tan solo una victoria separa a los de Xavi Pascual de los de Sito Alonso, por lo que el equipo local le puede arrebatar a los azulgranas la tercera plaza, en caso de ganar hoy.

¡Recuerden que UCAM Murcia ya asaltó el Palau en el partido de la primera vuelta (78-81)!