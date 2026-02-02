La mala fortuna persigue al Barça de Pascual: tres derrotas por un punto

El Barça de Xavi Pascual volvió a sucumbir y ya encadena una racha de tres derrotas consecutivas. Algo inaudito desde la vuelta del técnico de Gavà, que no está teniendo suerte con los finales apretados. Hasta en tres ocasiones ha visto a su equipo perder por la mínima, incluyendo su reaparición en Turquía ante el Anadolu Efes. La moneda no está cayendo de cara.

"Dominamos al rival hasta el triple final, pero en el último cuarto fallamos tres acciones debajo del aro e hicimos un 5/10 en tiros libres. Además, cometimos una falta sobre el tirador en medio campo y es una lástima haber perdido un partido en el que estuvimos bastante bien en general ante un rival muy bueno", reconoció el entrenador culé después del partido.

En estas últimas tres derrotas, también debe destacarse un aspecto: el último cuarto. Los azulgrana no están jugando bien los últimos diez minutos, y así lo demuestran los parciales contra La Laguna Tenerife (16-27), Olympiacos (28-11) y UCAM Murcia (23-15). Una tendencia que puede explicar el problema del Barça en los encuentros que se deciden en los instantes finales.

El Barça cayó ante el UCAM Murcia / Marcial Guillen

El primer partido de Pascual con el Barça fue contra el Anadolu Efes, equipo que ahora está en horas bajas a pesar de la llegada de Pablo Laso. El equipo mostró una gran versión defensiva y competitiva, que ya se había visto en los duelos anteriores con Orellana, pero murió en la orilla. Una derrota por un punto que catapultó al equipo hasta los nueve victorias consecutivas.

Precisamente, la racha se volvió a cortar en Turquía. Y volvió a ser por la misma diferencia: un punto. Los culés visitaron la pista de Fenerbahçe con la moral por las nubes, con la sensación de tener a la suerte de su lado y con motivo. El partido anterior en Euroliga había sido contra Baskonia, un duelo que el aficionado del Barça (y al baloncesto en general) recordará por mucho tiempo.

Sigue la mala suerte para Pascual. Cada mes, su equipo pierde un partido por la mínima. En esta ocasión fue contra UCAM Murcia, que pone en alerta los blaugrana con una doble jornada de Euroliga a la vuelta de la esquina. Además, aparece en la ecuación uno de los equipos que se impuso en los últimos segundos al Barça: el Fenerbahçe de Jasikevicius.

Rivales duros en Euroliga

Los turcos son los líderes de la competición y aterrizarán en la Ciudad Condal con el objetivo de hurgar en la herida culé. La dinámica de los otomanos es totalmente distinta: una única derrota en lo que llevamos de año. Y después se visitará la pista de Baskonia, que estuvo muy cerca de ganar también a los azulgrana por la mínima.

El Barça deberá mejorar su rendimiento en los minutos finales, donde solo ha ganado uno de los siete últimos cuartos. Todo esto con el contratiempo de Darío Brizuela, uno de los jugadores clave para el equipo en el 'clutch time'. "Nos quedamos un poco justos. Darío no pudo jugar más por unas molestias, ya veremos qué tiene", comentó Pascual sobre el jugador vasco.