La peor ‘crisis’ de Xavi Pascual desde su vuelta al Barça

El Barça de Xavi Pascual sumó este domingo en Murcia su tercera derrota consecutiva, en la peor ‘crisis’ del conjunto azulgrana desde el regreso del técnico de Gavà al banquillo blaugrana. Dos derrotas consecutivas en la competición doméstica, precisamente las dos únicas que ha sufrido el entrenador del Barça, además del revés en Atenas.

Tres derrotas que han frenado un tanto la trayectoria de este Barça que parecía una máquina difícil de detener, pero que ha tenido tres traspiés consecutivos, por unas causas identificables, y que no parecen preocupar demasiado, ni al técnico azulgrana ni a la propia sección.

Las derrotas en Liga Endesa han llegado ante dos equipos complicados de batir, como Laguna Tenerife, como sucedió el pasado domingo, en el Palau (82-89) y ante UCAM Murcia (84-83), en un final desgraciado para los blaugrana que tiraron el triunfo por la borda después de fallar tiros libres clave en los segundos finales.

El técnico azulgrana, dando instrucciones a sus jugadores en el encuentro ante el UCAM Murcia / FCB

Ante Olympiacos, derrota previsible

En la Euroliga, el Barça caía en la pista de uno de los máximos contendientes al título como el Olympiacos, que abrió una renta importante al inicio, el Barça supo reaccionar para darle la vuelta, pero volvió a jugar un mal cuarto final, que acabó por condenarlo ante el cuadro de Bartzokas (7-75).

El Barça tuvo cerca el triunfo ante uno de los equipos más potentes de la Euroliga, pero acabó cediendo con la vuelta de Clyburn / FCB

El técnico azulgrana, consciente que no se pueden ganar todos los encuentros en dos competiciones del calibre de Liga Endesa y Euroliga, parece haber asumido que no se puede mantener un ritmo de juego ni de concentración absoluto en cada encuentro y con tan poco tiempo de recuperación y preparación, por lo que no parece excesivamente preocupado.

En parte, porque el primer objetivo que se marcó Pascual a la hora de aceptar el cargo tras la salida de Joan Peñarroya, era asegurar un puesto en la Copa del Rey, cosa que ha logrado de manera brillante, incluso metiendo al cuadro azulgrana como cabeza de serie cuando parecía una quimera con un desastroso inicio de 2-4, que ponía en jaque su presencia en Valencia.

Asentado en la Euroliga

Con el objetivo conseguido en Liga Endesa, es el momento de asentarse en los primeros puestos en la Euroliga, cosa que ha conseguido de manera regular Pascual, en una competición más igualada que nunca.

Pascual ha sufrido sus dos únicas derrotas en Liga Endesa de manera consecutiva / FCB

A la espera de lo que suceda en la doble jornada que arranca este martes con la visita al Palau del Fenerbahçe, los azulgrana ocupan la sexta plaza, con 16 victorias y nueve derrotas, el mismo record que Valencia Basket y Real Madrid, y dentro de los puestos directos de play-off.

Una situación parecida en Liga Endesa, con una tercera plaza amenazada por UCAM Murcia y Unicaja, con el mismo balance de 12-6, y con solo Madrid (16-2) y Valencia (14-4) por delante, en una competición de largo recorrido, y que a pesar de las últimas derrotas, le mantiene perfectamente posicionado. Tres derrotas consecutivas que no parecen inquietar a nadie. Son los nuevos tiempos en la sección blaugrana.