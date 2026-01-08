Shengelia, el jugador total

Tornike Shengelia es uno de los jugadores más importantes del siglo en el baloncesto europeo, pese a que su país, Georgia, se considera como Euroasiático. Con 34 años cumplidos el pasado mes de octubre, el ala-pívot está demostrando en el Barça su talento y su profesionalidad desde el primer día.

Las cifras hablan por sí solas. Es el noveno jugador con más valoración de la historia de la Euroliga con 14.329 créditos (14,47 de media) y el undécimo máximo anotador con 3.722 puntos (12,45), a tan solo 50 del 'Top 10' que cierra con 3.772 el retirado Sergio Rodríguez. Y es el 15º en rebotes con 3.722 (4,81).

El integrante del quinteto ideal de la Euroliga en 2018 afronta esta temporada su tercera aventura española tras formarse en un Valencia Basket al que llegó al borde de los 16 años (tan solo llegó a jugar en el filial de la entonces Liga EBA) y sus seis campañas en el Baskonia (2014-20).

Shengelia lo deja todo en la pista / DANI BARBEITO

'Toko' empezó como profesional en el Charleroi belga antes de dar el salto a la NBA en 2012, con un bagaje final de 26 partidos en los Brooklyn Nets y nueve en Chicago Bulls. Del Buesa Arena pasó al CSKA Moscú, de donde salió precipitadamente tras estallar el conflicto entre Rusia y Ucrania para recalar en la Virtus.

El Barça, que ya había tanteado su fichaje en varias ocasiones, decidió apostar por él pese a estar a punto de cumplir 34 años y acertó claramente. Quizá habría que romper una lanza a favor del denostado Juan Carlos Navarro, quien quizá no ficha tan mal con poco dinero y ahora se demuestra con Myles Cale y Miles Norris.

Shengelia es ante todo un gran profesional que está promediando 13,4 puntos, 4,9 rebotes, 2,8 asistencias y +16,4 en los 25:13 minutos que juega en la Euroliga. En la Liga Endesa, el georgiano está en 12,4 puntos, 3,0 rebotes, 2,2 asistencias y +12,8 en 20:29 (casi cinco minutos menos que en Europa).

'Toko', un valor seguro para el Barça / EFE

El exbaskonista es clave para Xavi Pascual, quien lo elogió tras el duelo ante el Maccabi. "Toko es uno de los mejores jugadores de la Euroliga y lo está demostrando. Tiene un poco de todo, esa parte supercompetitiva, la calidad de entender el juego y el de carácter de tirar del grupo y de liderazgo", dijo el catalán.

"Es un jugador que tiene muchas cosas. Puede ir de fuera a dentro y de dentro a fuera, tiene tiro y es un jugador extraordinariamente importante. Lo hemos echado de menos (por un esguince de tobillo), pero hemos sobrevivido sin él. Ya os digo, es muy importante para nosotros", añadió el técnico de Gavà.

Para acabar, dos detalles que hablan de su humildad y de su compañerismo. Ante el Maccabi, Xavi Pascual le dijo que entrase por Miles Norris a los cuatro minutos, pero el estadounidense anotó un triplazo de siete metros y 'Toko' se fue al banquillo mientras decía al técnico algo así como... "¡deja que las siga metiendo!"

Tras ser uno de sus mejores partidos en esta Euroliga en el Palau, se mosqueó con SPORT al ser preguntado sobre cómo ganó el partido. "Esto no va de estrellas ni de ganar los partidos yo. Esto es un equipo y aquí cada día le toca a alguien. Hoy he sido yo gracias al trabajo de mis compañeros", espetó.