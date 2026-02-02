La Euroliga anuncia la fecha de venta de las entradas de la Final Four con importantes novedades

La Euroliga ha anunciado que la venta de entradas para la Final Four de la EuroLeague 2026 en Atenas, presentada por Etihad, comenzará el miércoles 11 de febrero de 2026.

Las semifinales de la Final Four de la EuroLeague 2026 se disputarán el viernes 22 de mayo a las 18:00 y 21:00 horas (horario local; 17:00 y 20:00 CET), mientras que el partido por el título se jugará el domingo 24 de mayo a las 21:00 horas (20:00 CET). Los aficionados que adquieran entradas también tendrán acceso al adidas NextGen EuroLeague Championship Game (18:00 hora local, 17:00 CET), que sustituirá al tradicional partido por el tercer puesto en el Telekom Center Athens, antes de la final de la EuroLeague.

Por primera vez, y ante la previsión de una demanda excepcionalmente alta, las entradas de la Final Four se pondrán a la venta en cuatro fases públicas. Cada fase contará con una asignación limitada de entradas en varias categorías de precios, ofreciendo a los aficionados varias oportunidades de compra y garantizando un acceso más amplio. Los aficionados que hayan comprado entradas para alguna de las tres últimas Final Four disfrutarán de 24 horas de acceso exclusivo a una preventa, que comenzará el martes 10 de febrero a las 10:00 CET. La primera fase de venta pública se abrirá el 11 de febrero a las 10:00 CET, ofreciendo a todos los aficionados su primera oportunidad de asegurar asientos en Atenas.

La segunda fase de venta se abrirá el jueves 26 de febrero a las 10:00 CET, una vez cerrado el plazo final de inscripción de jugadores. De este modo, los aficionados dispondrán de una visión más clara de las plantillas definitivas de cada equipo al comprar sus entradas. Una tercera ventana de venta se abrirá el martes 17 de marzo a las 10:00 CET, ofreciendo una nueva oportunidad para asegurar entradas para la Final Four. La fase final de venta comenzará el lunes 20 de abril a las 10:00 CEST, situada entre el final de la temporada regular y el inicio del Play-In Showdown, con diez equipos todavía en la lucha por un puesto en la Final Four.

Este sistema de ventas por fases está diseñado para ampliar las oportunidades de asistencia de la creciente base global de aficionados de la EuroLeague a un evento que se espera tenga una gran demanda. La estructura ofrece múltiples opciones para adquirir entradas, tanto para quienes planean asistir independientemente de los equipos clasificados como para quienes prefieren esperar a que la competición entre en sus fases decisivas.

El Telekom Center de Atenas albergará la Final Four de la Euroliga 2026 / Wikipedia

Las entradas para el público general incluyen acceso a los cuatro partidos: las dos semifinales del viernes a las 18:00 (17:00 CET) y 21:00 (20:00 CET), así como el partido por el título de la EuroLeague a las 21:00 (20:00 CET) y el adidas NextGen EuroLeague Championship Game a las 18:00 (17:00 CET) del domingo.

La información sobre la venta de entradas está disponible en https://euroleaguef4tickets.com/en/. Los aficionados deberán iniciar sesión o crear una cuenta EuroLeague ID para completar la compra. Una vez conectados, se mostrarán todas las categorías disponibles. Debido a la elevada demanda prevista y para garantizar la equidad, cada aficionado podrá adquirir un máximo de cuatro entradas. Quienes compren entradas en una fase no podrán hacerlo en las fases posteriores. Los precios oscilarán entre 399 € y 952 €, según la categoría y la fase.

Saras Jasikevicius celebra el título de la Euroliga que ha ganado con el Fenerbahce. / RYAN LIM / EFE

Los clientes que no puedan asistir al evento podrán poner sus entradas a la venta a través del mercado oficial fan-to-fan de EuroLeague, que se abrirá tras la segunda fase de venta pública general. Los aficionados solo podrán revender sus entradas al mismo precio de compra, garantizando que, si la reventa se completa con éxito, el vendedor reciba el reembolso íntegro del importe original. El uso del mercado oficial garantiza entradas válidas, pagos seguros y reembolsos garantizados. Este es el único canal secundario seguro, autorizado y oficial para la Final Four de la EuroLeague 2026. Además, estarán disponibles paquetes VIP de hospitalidad durante la preventa (10 de febrero) y en las fases 1 (11 de febrero) y 2 (26 de febrero) de venta de entradas, ofreciendo a aficionados y empresas beneficios exclusivos para mejorar su experiencia en la Final Four.