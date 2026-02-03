En Directo
Baloncesto
Barça - Fenerbahçe, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 26ª jornada de la Euroliga entre Barça y Fenerbahçe
Barça y Fenerbahçe se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Euroliga.
¡EMPEZAMOS!
¡Muy buenas noches! Bienvenidas y bienvenidos a este directo en el que vamos a explicar todo lo que ocurra en el Barça - Fenerbahçe de esta 26ª jornada de Euroliga. El conjunto azulgrana busca superar su bache de tres derrotas consecutivas en el siempre especial regreso de Sarunas Jasikevicius al Palau Blaugrana. ¡Vamos allá!
