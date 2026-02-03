Barça - Fenerbahçe, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

¡EMPEZAMOS!

¡Muy buenas noches! Bienvenidas y bienvenidos a este directo en el que vamos a explicar todo lo que ocurra en el Barça - Fenerbahçe de esta 26ª jornada de Euroliga. El conjunto azulgrana busca superar su bache de tres derrotas consecutivas en el siempre especial regreso de Sarunas Jasikevicius al Palau Blaugrana. ¡Vamos allá!