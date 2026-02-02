Pascual: “Ante Fenerbahçe hemos de vivir una noche grande en el Palau”

El Barça no ha tenido prácticamente tiempo para lamentar la derrota en los segundos finales ante el UCAM Murcia de este domingo, que ya afronta un nuevo reto este martes ante el actual campeón, el Fenerbahçe de Saras Jasikevicius, y que ganó a los blaugranas en el último suspiro.

“En su pista estuvimos muy bien, muy cerca de ganarlos pero al final se nos escapó. Esta vez será un nuevo partido”, dijo Pascual, en la previa al duelo de este martes en el Palau.

“Ellos, al igual que el año pasado, han fichado a jugadores del calibre de De Colo y con la llegada de Wilbekin, el equipo coge una nueva dimensión, un equipo extremadamente físico, que puede jugar a cambios en todas las posiciones, combinando una linea pequeña, a veces más grande, muy atléticos y muy bien entrenados. Son el vigente campeén y el primero en la clasificación”, comentó Pascual.

Pascual lamenta las últimas derrotas, como la cosechada en Murcia, que se decidió en los segundos finales / Marcial Guillen / EFE

El Palau debe ser clave

El técnico de Gavà cree que es momento de hacer piña después que no han acompañado los últimos resultados. “Sin duda es el momento desde que estoy aquí que estamos teniendo problema con los resultados a pesar que todo va muy deprisa y jugamos muchos partidos, pero sin duda necesitamos el Palau, que sigamos todos juntos, y que esta etapa de la temporada, donde hemos de remar en la misma dirección en los momentos malos y buenos”, dijo el técnico.

“Llegará el momento importante de la temporada y tenemos que estar preparados. Ahora se nos han escapado algunos partidos en el tramo final pero el equipo sigue luchando, dándolo todo y el partido ante el Fenerbahçe lo hemos de sacar con la ayuda del Palau, que espero esté lleno”, sentenció el entrenador blaugrana.