El Atlético quiere que el Barça pague por la cesión de Joao Félix

Los 'colchoneros' parten esta vez con menos fuerza en la negociación Joao solo quiere Barça y ha dejado claro que no irá a Arabia Saudí

Tras la salida de Ansu Fati al Brighton, nadie duda de que Joao Félix está más cerca del Barça que nunca. Sin embargo, eso no significa que la operación esté ya encarrilada. Sí entre jugador y club azulgrana, pero no entre entidades, que aún deberán negociar la cesión del luso.

El Atlético de Madrid es consciente de que no tiene esta vez la sartén por el mango. Para el Barça Joao es más un complemento que una necesidad. Además, el portugués ha rechazado marcharse a Arabia porque solo quiere vestir de azulgrana. Pese a no tener grandes cartas, el Atlético quiere que el club catalán asuma la ficha de Joao y, por otra parte, pague por la cesión. El curso pasado, el Chelsea desembolsó unos 10 'kilos' por el préstamo del portugués, cantidad a la que ni mucho menos se acercará el Barça. No hay que descartar, sin embargo, que el punto de encuentro entre clubes incluya un pago simbólico.

El Barça anunciará las salidas de Ansu Fati y Lenglet este mismo jueves. Después, concretará la ansiada llegada de Cancelo, quedando en último lugar el caso Joao Félix. En la ecuación del delantero portugués hay que tener en cuenta también la inscripción de Gavi. El centrocampista está inscrito gracias a una cautelar. En el Barça estarían más tranquilos si registran al andaluz más allá de dicha cautelar. Pero eso requiere más 'fair play' y, por lo tanto, haría falta todavía un poco más de espacio para cerrar a Joao Félix.