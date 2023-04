Asensio no fichará por el Barça

El delantero no se plantea fichar por el conjunto azulgrana, aunque quede libre, según 'La cope' Termina contrato en junio, pero la prioridad del delantero es renovar con el Real Madrid

Marco Asensio no se plantea fichar por el Barça. Así lo asegura 'La Cope' que subraya que, incluso si queda libre en junio, fichar por el conjunto azulgrana no entra en sus planes. "No se le ha pasado en ningún momento por la cabeza fichar por el Barça, aunque no renueve por el Real Madrid", destacaron en el Partidazo de Cope'.

En este sentido, recuerdan la celebración que hizo el futbolista en el último clásico en el Camp Nou. Ese día el delantero, pensando que su tanto no sería anulado por fuera de juego, señaló el escudo del Madrid. Un gesto con el que ya dejaba claro que no le importaba cerrarse las puertas al conjunto azulgrana.

El objetivo de Asensio

El objetivo de Asensio es renovar su contrato con el Madrid, pero todavía no está cerrada su continuidad. El delantero tiene a Jorge Mendes como representante, una figura cercana a Laporta, pero la intención del futbolista no pasa por jugar en el Barcelona.

Asensio se presenta como una de las grandes oportunidades de mercado en el caso de que no llegara a un acuerdo con el Madrid. El delantero de 27 años sigue siendo un futbolista diferencial, aunque en el Madrid no logra asentarse en el once. Una grave lesión en la rodilla hace cuatro años frenó su progresión y el delantero ha necesitado más tiempo del previsto para volver a acercarse a su mejor nivel.

Luis Enrique contó con él en el Mundial de Qatar, pero el nuevo seleccionador lo dejó fuera de la lista en su primera convocatoria. Este verano será clave para el futuro de Asensio, al que no le faltarán ofertas si finalmente queda libre.