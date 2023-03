Asensio se cierra la puerta del Barça

El delantero celebró el gol señalando el escudo del Madrid antes de la intervención del VAR Asensio termina contrato en junio, tiene a Mendes de agente y ha estado relacionado con el Barça

Marco Asensio protagonizó uno de los momentos del clásico. Empezó el partido en el banquillo, pero revolucionó el ataque del Madrid en la recta final del partido.

El delantero estuvo involucrado en una jugada que parecía decantar el encuentro para el Madrid, pero que tuvo un desenlace inesperado. Ocurrió en el minuto 82: Carvajal realizó un centro medido al segundo palo y Asensio superó a Ter Stegen con un remate mordido. El delantero marcó y envió un mensaje señalando el escudo del Madrid.

El gol ponía el 1-2 al marcador pero intervino el VAR, que invalidó el gol por fuera de juego. El tanto no subió al marcador pero el gesto de Asensio fue de militancia con el Madrid. En plena negociación sobre su futuro, la celebración pareció un mensaje claro: su objetivo es seguir en el Real Madrid.

El mercado del Barça

Un gesto que llega cuando Asensio ha estado relacionado con el Barça. El club azulgrana solo tiene intención de gastarse dinero este verano en un delantero centro (Vitor Roque) y un lateral derecho (Foyth).

Asensio, en este sentido, aparece como una opción de mercado porque termina contrato en junio. El Barça busca oportunidades de mercado como el delantero del Madrid: un jugador de primer nivel que llegaría gratis y que todavía tiene solo 27 años.

El club azulgrana, además, cuenta con un factor a favor: Jorge Mendes, que tiene muy buena relación con Laporta, es el agente del futbolista. Asensio de momento no ha aclarado su futuro aunque, con el gesto del Camp Nou, parecen claras sus intenciones.

Hasta ahora Ancelotti se ha mostrado menos tajante sobre el futuro de Asensio que con el de otros jugadores como Kroos, que también terminan contrato en junio. Sobre el futuro de Asensio, en febrero, dijo: “Lo veo bien, no sé si se quedara o no ahí. Puede ser que se quede o no, no lo sé, no me importa mucho. Tenemos un reto muy importante esta temporada. Lo importante es que está aportando, como el año pasado. Que siga así, y el club tomará la decisión más adecuada".