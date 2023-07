Arteta, el primer ‘discípulo’ de Guardiola

El técnico vasco triunfa en el Arsenal, próximo rival del Barça en la gira por Estados Unidos, después de un máster de tres años con el maestro de Santpedor, que descubrió su talento táctico en 2012 Con solo 41 años, el guipuzcoano ya ha dirigido 179 partidos de los ‘gunners’ con un balance de 105 victorias, 27 empates y 47 derrotas

Pep Guardiola supo que Mikel Arteta sería un extraordinario entrenador cuando al vasco aún le quedaba un lustro para retirarse de los terrenos de juego. Lo descubrió en 2012, en su última temporada en el banquillo del Barça. Antes de las semifinales de la Champions contra el Chelsea, el de Santpedor llamó al entonces centrocampista del Arsenal para pedirle consejo y quedó muy impresionado con el análisis táctico del vasco, riguroso y detallado.

Se prometió a sí mismo, tal como cuentan Lu Martín y Pol Ballús en el libro ‘Pep’s City: The Making of a Superteam’, que contactaría con él si volvía a enfrentarse a un equipo inglés. Así lo hizo en alguna ocasión (ya como míster del Bayern) hasta que en 2016, cuando Arteta se planteaba finalizar su etapa como futbolista, le ofreció formar parte de su nuevo cuerpo técnico en el Manchester City. El de San Sebastián no desaprovechó la oportunidad que le ha acabado convirtiendo en uno de los mejores entrenadores de la Premier League.

“Trabajar al lado de Pep es un reto diario. Es un trabajador incansable. La gente dice que es un genio, y sí, tiene mucha lucidez, pero si tuviera que definirle con una palabra, me quedaría con ‘currante’”, declaró Mikel sobre Guardiola en una entrevista concedida al ‘Marca’ en 2019, pocos meses antes de dejar de vivir a su sombra para iniciar su propio ‘vuelo’ como primer entrenador del Arsenal.

De aprendiz a rival

Arteta no solo se contagió del estilo de juego tan peculiar y vistoso de Guardiola (que ha matizado con sus propias creencias), sino que también heredó su filosofía de trabajo. Y los resultados han sido incuestionablemente buenos. Aunque ha habido momentos de todos los colores, con solo 41 años ya ha dirigido 179 partidos de los ‘gunners’ con un balance de 105 victorias, 27 empates y 47 derrotas. Solo ha ganado dos títulos (la FA Cup 2019/20 y la Community Shield 2020/21), pero ha instalado la tranquilidad en el norte de Londres, donde se afrontaba la era ‘post-Arsène Wenger’ con lógicas dudas.

El crecimiento de Arteta y el de su proyecto en el Emirates fue evidente el pasado curso, cuando el Arsenal estuvo muy cerca de proclamarse campeón de la Premier. El primer alumno de Guardiola en llegar a la élite como técnico, el que inauguró una lista a la que después se añadieron nombres como su próximo rival Xavi Hernández (FC Barcelona), Vincent Kompany (Burnley) o Xavi Alonso (Bayer Leverkusen), no pudo superar al maestro, pero lo ‘tuteó’.