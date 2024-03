El exjugador del Barça que brilla en Arabia Saudí

El futbolista del Al-Fateh volvió a marcar con su equipo con un latigazo desde fuera del área En total suma 8 goles y 1 asistencia esta temporada

Las cosas le están saliendo bien a Cristian Tello en Arabia Saudí. Tras llegar la pasada temporada al Al-Fateh procedente Los Angeles FC, el canterano del Barça está firmando una gran temporada 2023/24, destacando por su habilidad para driblar y su acierto goleador.

En el último partido de los suyos, que terminó en empate a uno ante el Al-Ahli, Tello volvió a brillar anotando el único tanto del Al-Fateh, con un remate lejano marca de la casa que se desvió tras tocar en un defensa rival.

🇪🇸 @ctello91 fired home this deflected long-range strike to give Al Fateh the lead! 🫡#yallaRSL pic.twitter.com/vxlfFWTTI9