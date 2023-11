Araujo y Mapi León, embajadores del Fundació Barça 2023/24

Cogen el testigo de Gerard Piqué, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Sergi Roberto La noticia fue recibida con mucha alegría por parte de la plantilla del equipo

Si en la primera temporada del FUNDACIÓ BARÇA Genuine sus embajadores fueron Alexia Putellas y Gerard Piqué y en el segundo curso fueron Aitana Bonmatí y Sergi Roberto, este año ha llegado el turno de otros dos futbolistas de máximo nivel: Mapi León y Ronald Araujo. Los dorsales 4 de los primeros equipos femenino y masculino son, pues, la embajadora y el embajador del FUNDACIÓ BARÇA Genuine 2023/24.

La noticia fue recibida con mucha alegría por parte de la plantilla de este equipo, formado por 20 hombres y 7 mujeres con discapacidad intelectual, que fueron sorprendidos con la visita de Mapi y Araujo cuando estaban a punto de empezar la sesión de entrenamiento.

Araujo con el Barça Fundació | Sara Gordon (FCB)

En el Campo 5 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper hubo abrazos, besos y muestras indisimuladas de alegría. Hubo también parlamentos del embajador y de la embajadora, y unos rondos que hicieron disfrutar de lo lindo a todos.

Todo ello en presencia del vicepresidente del Área Económica del FC Barcelona, Eduard Romeu, que a menudo presencia los partidos del FUNDACIÓ BARÇA Genuine.

Mapi León disfrutando con el Barça Fundació | Sara Gordon (FCB)

Antes del encuentro, Ronald Araujo se mostraba muy contento: “Me hizo muy feliz que me propusieran ser el embajador de este equipo. Los futbolistas de élite tenemos mucha visibilidad y debemos ser especialmente responsables con nuestras actitudes”.

Mapi León, por su parte, se manifestaba en términos similares al uruguayo: “Hasta que no estás dentro del Barça no entiendes qué es lo de 'Más que un Club'. Me hace mucha ilusión ser la embajadora del FUNDACIÓ BARÇA Genuine, creo que aprenderé mucho de esa experiencia”.