¿Qué puede aportar Vitor Roque en 2024?

"He estado hablando con un 'coach' todos los días para llegar preparado". Vitor Roque (18 años) sabe que para triunfar en el Barça no basta con ser un buen futbolista. Incluso un gran futbolista. Saber convivir con la presión es tan importante cómo adaptarse a los mecanismos de un estilo futbolístico particular.

El reto del brasileño es enorme. Ha aterrizado con las expectativas por las nubes en un momento de necesidad. Xavi sabe que llega más para ayudar que para ser el salvador, pero el precio del traspaso (un fijo de 30 millones y 31 más en variables) le exigirá desde el primer momento. Su impacto dependerá de hasta qué punto logra trasladar al Barça la versión que ha exhibido en Brasil.

Es un error frecuente con los nuevos fichajes: esperar al mismo jugador en un escenario completamente diferente. Y ese será uno de los grandes hándicaps para Vitor Roque. En el Ath. Paranaense era la estrella, el jugador al que más balones le llegaban en ataque y había más tiempo para pensar. En el Barça será el nuevo y deberá ganarse primero la confianza de sus compañeros y luego de su entrenador.

Vitor Roque llega a mitad de temporada y compite con un totem del equipo: un Lewandowski que no está en su mejor momento pero que tiene galones y seguirá siendo de entrada el titular.

Un delantero muy vertical

A partir de aquí: ¿qué cualidades tiene Vitor Roque que pueden ser de gran ayuda a este Barça? El primer punto de partida importante es definir qué tipo de futbolista es. Su procedencia, y la historia del Barça con otros brasileños, invita a fantasear con un delantero creativo, capaz de jugadas imposibles, pero ese no es el perfil de Vitor Roque.

Su fútbol se parece más al de arietes como Julian Álvarez o Luis Suárez que al de Romario o Ronaldo. Y eso significa que, entre sus mejores virtudes, están la verticalidad, el remate, sus dinamismo sin balón y el trabajo defensivo. En este sentido, más que un jugador capaz de crearse sus propias jugadas, es un ariete de área y un gran facilitador para su compañeros de ataque.

En un Barça donde abundan delanteros que quieren el balón al pie como Joao Félix, Lewandowski o Lamine, Roque supone un contrapunto muy necesario. El brasileño sumó 21 goles y 8 asistencias en 45 partidos con solo 18 años: cifras que subrayan el potencial del ariete. Además ya sabe lo que es debutar con la absoluta de Brasil, aunque no tiene experiencia en el fútbol europeo.

Roque es un delantero bajito (cerca de 1,72) pero que tiene un tren inferior muy potente y que puede cuerpear con defensas más grandes que él. Su agresividad, además, lo convierten en un delantero muy incómodo de cubrir.

Robert Lewandowski. / EFE

Soluciones para que pueda jugar con Lewandowski

Roque llega con la temporada ya en marcha, y sin apenas conocer a sus compañeros (sumará menos de 10 entrenamientos), pero ya podría entrar en la convocatoria para el partido ante Las Palmas.

Su primer reto será encontrar su sitio en un Barça con Lewandowski. Porque Roque es un nueve de área, un jugador dinámico, pero al que cuesta imaginar en las bandas, donde no tiene grandes recursos para situaciones de uno contra uno.

A partir de aquí, Xavi deberá encontrar soluciones para que pueda coincidir con Lewy en el campo. Una opción es hacer jugar a Roque por dentro para acercarlo a Lewandowski, algo que ya hemos visto las últimas dos temporadas con futbolistas como Ferran o Ansu siendo el cuarto jugador del cuadrado.

El brasileño ha llegado con declaraciones de perfil bajo. Sabe que es él quien tiene que adaptarse al equipo y no al revés. También que hay jugadores con galones que están por delante de él. El Barça espera que sea un jugador importante, pero también que habrá que tener paciencia y es un fichaje a medio y largo plazo.