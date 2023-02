¡Ansu Fati se lesiona en el entrenamiento! Este es el comunicado médico del Barça

El club azulgrana ha informado de la lesión en la rodilla izquierda del delantero "Es baja y su evolución marcará su disponibilidad"

¡Malas noticias para el Barça! El club azulgrana ha informado de una lesión de Ansu Fati, que se ha producido el atacante en el entrenamiento que ha llevado a cabo el equipo esta tarde.

Ansu Fati ha sufrido una contusión en la rodilla izquierda y es baja para el partido de este fin de semana ante el Almería. "La evolución del futbolista marcará su disponibilidad", ha informado el propio Barça a través de un comunicado. Un contratiempo que no debería impedirle estar disponible para la ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu del próximo jueves 2 de marzo.

Una baja que se suma a la de Ousmane Dembélé

El '10' del Barça participó 15 minutos en el partido de Old Trafford del pasado jueves, en el que el Barça se despidió de la Europa League, y esta baja impedirá contar a Xavi Hernández con el delantero en el partido liguero de este fin de semana, el domingo 26 a las 18:30h CET en Almería. Una baja sensible teniendo en cuenta que Ousmane Dembélé sigue lesionado y todavía no ha podido reaparecer con el equipo.

Tres efectivos en la delantera para el partido de liga en Almería

Así pues, el entrenador azulgrana se queda, al margen de jugadores que puedan subir del filial, con tres efectivos para su delantera: Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres.