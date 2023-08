Ansu Fati-Barça: se acerca la decisión final sobre su futuro

El canterano sigue sin demasiados minutos y el club le mantiene la puerta abierta Su agente, Jorge Mendes, aterrizará esta semana en Barcelona con el interés de dos clubs ingleses

El Barça se prepara para vivir unos últimos días de mercado de vértigo. El club blaugrana firmará a Joao Cancelo en cuestión de días y, a partir de ahí, el objetivo es inscribir a todos los jugadores disponibles a la espera de poder cerrar la llegada de otro futbolista que ayude en la parcela ofensiva. La idea del Barça es que haya una salida arriba para dar entrada a otro jugador y Ansu sería el elegido en marchar siempre que acepte y se concrete una buena propuesta por él. Esta semana es absolutamente determinante para la decisión final sobre su futuro y sigue todo abierto.

El agente de Ansu, Jorge Mendes, aterrizará esta semana en Barcelona una vez se complete la cesión de Joao Cancelo. Ya hay un preacuerdo entre clubs y se están limando los últimos flecos. Mendes es consciente de que hay dos clubs ingleses muy interesados en firmar a Ansu, pero no va a forzar la situación y será el propio futbolista el que acabe decidiendo. Hasta el momento, Ansu se ha cerrado en banda a una posible marcha aunque empieza a tener clarísimo que su rol en el equipo será absolutamente secundario esta temporada. Si un club de primerísimo nivel le diera galones en su equipo, quizás lo podría pensar.

En el Barça no esconden que la situación sigue muy enrocada, pero que puede pasar de todo. Ansu tiene un contrato largo con el club y el Barça le considera un activo importantísimo, pero también tienen muy claro que debe jugar porque de seguir así su valor se devaluará. Hay diferentes opciones para gestionar su futuro y no se descartaría una cesión de última hora, pero todo pasa porque el jugador muestre interés en salir, ya que sabe que el Barça no le pondrá impedimentos.

Desde el club se está gestionando todo con máxima cautela, aunque no esconden que esta salida iría muy bien para rebajar las tensiones en el límite salarial y abriría la puerta a una o dos incorporaciones más en este final de mercado. En todo caso, el Barça sí que le ha advertido a Jorge Mendes que si Joao Félix quiere venir, la única vía posible pasa por la salida de un delantero y todo apunta a Ansu. Y es que el club blaugrana se va a quedar sí o sí con Ferrán Torres. Creen que puede ser un buen segundo delantero y, además, es imposible venderle sin asumir pérdidas, algo que no se va a hacer.