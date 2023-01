Alves responde a la denuncia por agresión sexual

El brasileño se ha defendido después de ser acusado de tocamientos en una discoteca de Barcelona "Sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar..."

Dani Alves ha hablado para el programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' para explicar su versión y defenderse de las acusaciones de agresión sexual a una chica en una discoteca de Barcelona.

En México para iniciar la temporada con su equipo, el Pumas de México D.F., Alves ha comentado que "sí estuve en ese sitio, con más gente, disfrutando. Y quién me conoce sabe que me encanta bailar. Estuve bailando y disfrutando sin invadir el espacio de los demás. No se quién es esa señorita. Tú llegas a un baño y no tienes que preguntar quién está ahí. Nunca he invadido un espacio. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? No, por Dios".

El lateral, que este año cumplirá los 40, ha añadido que "están haciendo daño, sobre todo a mi gente, a los míos. Ellos saben quién yo soy".