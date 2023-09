Aguirre: "Con la llegada de los 'Joaos', el Barça es temible"

Los baleares reciben a los catalanes inmersos en plena crisis deportiva, con el técnico mexicano cuestionado tras la derrota por 5-3 ante el Girona 'El Vasco' apeló al Getafe y Celta de Vigo como el antídoto para contrarrestar a los blaugrana y apuntó que el equipo ha pasado página y motivado

El entrenador del RCD Mallorca, Javier Aguirre, compareció ayer en rueda de prensa antes de recibir esta noche al Barça. El mexicano asumió toda la responsabilidad de la derrota frente al Girona por 5-3 el pasado sábado. En plena crisis deportiva y con ‘El Vasco’ altamente señalado, el equipo balear tratará de pasar página recibiendo al líder de LaLiga en Son Moix.

“El equipo pasó página. Estamos bien. Todo el mundo está motivado y quiere jugar contra el Barça. No necesito motivarlos. Doy por sentado que saldremos a ganar el partido para darle una alegría a nuestra gente. Sería una muy buena noticia. Estamos con muchas ganas ya de salir al campo”, explicó ante los periodistas.

El antídoto

Preguntado por cómo se puede frenar a este Barça, Aguirre no dudó en recordar el planteamiento que llevaron a cabo Getafe y Celta de Vigo, ambos con defensa de cinco, igual que la que utiliza el Mallorca.

“Vimos dos partidos en los que el Barça sufrió: Getafe y Celta. Son dos formas de poderles contrarrestar. Viendo ejemplos de lo que hacen los rivales, además de nuestras virtudes, hemos intentado diseñar algo para ver si es posible contrarrestar al Barça. Es difícil. Es muy difícil. No han perdido, están muy bien y con la llegada de los ‘Joaos’ han hecho un equipo temible. Jugaremos once contra once, estamos en casa, venimos golpeados, tenemos que echar el resto y vamos a ver si somos capaces de estar a la altura de las circunstancias”, apuntó.

Su futuro

Como decíamos, hay una gran incertidumbre alrededor de la figura de ‘El Vasco’ en el banquillo balear. Sin embargo, el mexicano fue claro ante los rumores: “En la jornada seis, no lo creo. Conociendo la Liga, al Mallorca y a mí, no. Son tantos años en esto que es difícil que algo te sorprenda. Hago mi trabajo lo mejor que puedo, es mi temporada quince en la Liga. Me han echado de dos equipos y lo encajas con profesionalismo. El que se sorprenda o se preocupe de más está liquidado. Hay que tener equilibrio emocional, temple y trabajar. Lo que no está en tus manos no es más que perder el tiempo y energía”, concluyó.