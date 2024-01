Abelardo carga contra João Félix: "No son los errores que comete, sino la mala imagen que da"

Abelardo Fernández cargó duramente contra João Félix tras el partido 'apagado' del portugués ante el Barbastro. El ex jugador del Barça, que fue el encargado de comentar en Movistar el partido de Copa, no le gustó nada ni el partido ni la actitud del portugués sobre el campo.

De tal forma que, en una jugada en la que João pierde el balón, Abelardo aprovechó la situación para lanzarle un 'palo': "Lo peor no es los errores que comete João Félix, sino la actitud que muestra después del error", criticaba el gijonés. Después continuaba: "Lo de quedarse parado... esa mala imagen que da. Pierdes el balón, pues ves a por él, peléala...". No quedó ahí, Abelardo tenía más para el portugués. Terminó con un: "Está como mentalmente poco ido", decía Abelardo en Movistar Plus.

Joao Félix, mirado con lupa

Transcurria el minuto 60 del segundo tiempo y el jugador azulgrana perdía el balón. La reacción de los comentaristas, sin embargo, fue inminente tras ver a João 'parado' en el césped. No le gustó nada la actitud del portugués, que tampoco realizó su mejor partido.

No es la primera vez que el 'Pitu', extécnico del Sporting de Gijón y exjugador del conjunto asturiano, del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, queda señalado por comentarios contra la entidad azulgrana. Hace 20 años que Abelardo cortó su relación con el Barça, donde militó durante ocho años y conquistó dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa.

Pese a las críticas, el partido de João Félix tampoco fue para 'tirar cohetes'. Fue sustituido por Robert Lewandowski. Se marchó frustrado, consciente que no está en su mejor momento. De hecho, fue bastante criticado durante y después del partido por su bajo rendimiento.

João, frustrado

Xavi le dio la titularidad ante el Barbastro y le anularon un gol de cabeza que tenía que haber subido al marcador, un error arbitral que aumentó el desencanto de João. Antes, no le concedió a Ferran Torres un disparo de falta y acumuló muchas pérdidas de balón (acabó con 15) en un partido incómodo por las condiciones del terreno de juego y el rival.

Esta temporada el portugués suma seis goles y tres asistencias en 22 encuentros. Pero más allá de los números no acaba de convencer.