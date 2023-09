El 1x1 del Barcelona ante Osasuna al descanso

Koundé realizó una exhibición de rapidez y corte en el eje de la defensa, que redondeó con un golazo de cabeza El Barça buscó muy poco a Lamine Yamal, jugando más por la izquierda, y a Lewandowski se le vio especialmente inquieto

El FC Barcelona llegó al descanso con victoria por la mínima ante Osasuna en El Sadar. El equipo blaugrana tuvo intensidad frente a un rival, con muchos cambios, que jugó con mucha inercia. Koundé fue el líder atrás para evitar males mayores y, además, se sumó al ataque para abrir el marcador de cabeza.

El gol llegó a balón parado ya que en ataque faltó fluidez. El Barça prefirió volcar el juego hacia la izquierda y se olvidó del desequilibrió de Lamine Yamal. Lewandowski, por su parte, fue amonestado y se echó de menos que tuviera una mayor participación.

La medular aceptó el reto de la intensidad osasunista, con Oriol Romeu como jerarca, y Gündogan puso la calidad en el centro del córner del gol.

Dejó destellos técnicos de muy alto nivel, si bien no tuvo continuidad en el juego. Actuó muy avanzado, cerca de Lewandowski, y en el área no atinó con una ocasión que envió muy desviada. Eso sí, puso muy bien el centro del córner del gol.

5

Robert Lewandowski, delantero

Nervioso

El Sadar no es su estadio ideal. Fue expulsado la campaña pasada y no ha estado fino. No pudo poner bien el pie en un rechace del poste de De Jong y la desesperación le llevó a dar un manotazo a Hernanndo que terminó en tarjeta amarilla.