El 1x1 del Barça ante el Viktoria Plzen al descanso

Lo mejor del primer tiempo fueron los goles de Marcos Alonso y Ferran Torres Faltó muchísima continuidad al juego del equipo para imponerse con autoridad a los checos

El Barça jugó un primer tiempo ante el Viktoria Plzen en el que se le vio demasiado frágil. Los blaugrana se adelantaron pronto en el marcador, pero no supieron aprovecharlo para dar continuidad al juego e imponerse con mayor facilidad a los checos. A dos minutos del descanso llegó el segundo tanto de Ferran Torres. Cuando apretó el acelerador, el Barça era muy superior. El problema es que lo apretaron poco.

De hecho, los locales acabaron merodeando tanto el área de Iñaki Peña que incluso llegaron a merecer en alguna ocasión el empate, aunque solo sea por ocasiones de uno y otro bando. El centro del campo del equipo de Xavi mandó poco y se jugó, sobre todo, por bandas, aunque sin demasiado acierto. Faltó paciencia y una toma de decisiones más acertada. El 0-2 maquilló la imagen irregular del Barça.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Viktoria Plzen al descanso:

Lo que parecía que iba a ser un día tranquilo acabó convirtiéndose en una jornada estresante. Sus compañeros no ayudaron con una actitud defensiva demasiado débil ante un rival que se creció con el paso de los minutos. Evitó en un par de ocasiones el empate.

Situado a medio camino de todo, le costó entrar en juego mientras sus compañeros no acertaban a verle entre líneas. Se le echó de menos pese a que las pedía todas, como siempre. Cuando le llegaba el balón, pasaban cosas.

Xavi le regaló la titularidad y el cántabro no acabó de aprovecharla. Intenso y motivado, el juego del equipo no ayudó a que su fútbol brillara. Perdió un balón que pudo costar el empate.

5

Raphinha, delantero

Inacabado

Lo intentó todo, pero no le salió nada. No está atravesando su mejor momento y no aprovechó la oportunidad para mejorar sus sensaciones y las que transmite su fútbol.