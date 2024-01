El récord negativo que batieron los Hispanos en el Europeo

A la selección española no le ha salido absolutamente nada en defensa este viernes en un decepcionante debut en el Europeo de Alemania que se ha saldado con una derrota por 29-39 que lastra seriamente sus opciones de acceder a semifinales e incluso a la segunda fase.

El encuentro no pudo empezar peor, con un parcial inicial de 1-5 y con la lesión de Miguel Sánchez-Migallón que deja muy lastrada la faceta defensiva al tratarse de un notable defensor experto en actuar de avanzado en el 5-1.

España consiguió ir mejorando en ataque con el paso de los minutos, pero nunca tuvo opciones por culpa de su lamentable actuación defensiva, con un 6-0 hundidísimo que se abría en cuanto los balcánicos realizaban un par de permutas y circulaban la bola con una notable dirección del exbarcelonista Luka Cindric.

El caso es que primero Pérez de Vargas, después Sergey Hernández y después otra vez Gonzalo veían cómo los croatas se plantaban una y otra vez en seis metros para fusilar sus dominios con 18 goles en la primera parte y 21 en la segunda.

Si no fue un récord mundial de ineficacia defensiva, a buen seguro estuvo a punto con los arqueros como víctimas. La portería española solo realizó una parada en todo el encuentro y además fue una intercepción lejos de los palos a cuatro minutos del final.

¡Una sola parada y además discutible! ¡Un 95% de efectividad en el ataque de Croacia! Lo nunca visto, algo inexplicable en un equipo que se base precisamente en el trabajo defensivo que permite brillar a sus guardametas.

Noche aciaga de los Hispanos ante Croacia / EFE

Ahora toca levantarse sin tiempo para lamentos, ya que este domingo no se podrá fallar contra una selección mucho más floja como Rumanía que dirige el mítico extécnico blaugrana Xavi Pascual y que ha debutado cayendo por 31-24 contra Austria.

¿Aprovechará Jordi Ribera la lesión de Sánchez-Migallón (si se confirma la gravedad) para contar con los descartados Jan Gurri o Dani Fernández? ¿Tratará de reclutar a un experto en defensa para mejorar las prestaciones en este apartado clave?

Los Hispanos no están ni mucho menos eliminados, pero ya no tienen margen de error. En primer lugar, deben imponerse a Rumanía y a Austria para acceder a la segunda fase, pero si no fallan los croatas estos cuatro puntos no valdrían para la segunda fase. Con cero, con -10 en el goal-average general y con Francia, Alemania, Islandia o Serbia como posibles rivales... habrá que cambiar la imagen por completo.