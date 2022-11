Ortega: "Ante el Kiel nunca tengo que motivar a nadie; todos lo están"

El entrenador del Barça de balonmano destaco del cuadro germano "el juego de contragolpe con sus dos pivotes" El equipo azulgrana ha viajado esta mañana a la ciudad alemana para preparar el encuentro, último de la primera vuelta de la fase de grupos de la Liga de Campeones

El entrenador del Barça de balonmano, Carlos Ortega, afirmó que el partido de este jueves en la pista del THW Kiel "es un encuentro en el que no hace falta motivar a los jugadores, todos quieren estar en él".

"Hemos preparado bien el partido. En estas semanas de parón europeo hemos dosificado el trabajo, dando descanso a los jugadores que lo necesitaban, y pienso que mañana llegamos en la mejor forma posible", apuntó en declaraciones a EFE.

El equipo azulgrana ha viajado esta mañana a la ciudad alemana para preparar el encuentro, último de la primera vuelta de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Los dos equipos tenemos mucha calidad, pero esta claro que se decidirá por los pequeños detalles. Por eso hay que afinar la preparación", señala Ortega, quien destaco del cuadro germano "el juego de contragolpe con sus dos pivotes".

"Esa es una de sus mejores armas y tenemos que defenderlos bien, si queremos ganar", resumió el entrenador del Barça, que ha ganado todos los partidos de la Liga ASOBAL (12) y de la Champions (6) en lo que va de temporada.

Aún así, Ortega no lanza las campanas al vuelo: "Estamos acostumbrados a luchar por todos los títulos y hay opiniones críticas cuando perdemos algún partido. Sea como sea, el equipo está preparado para jugar bien y siempre queremos ganar. Está claro que las derrotas llegarán, pero espero que lleguen lo más tarde posible y cuando sean intrascendentes".

La victoria del Kiel en Bundesliga, el pasado sábado en la pista del Magdeburgo (33-34) representa un toque de atención para el Barça.

"Esta claro que el Kiel no es el mismo equipo ahora que hace un mes. No hay que hacer caso de que sea quinto en el grupo de la Liga de Campeones. Eso no hace justicia a su potencial", advierte el preparador malagueño.

"Quizás el Kiel parezca algo más favorito porque juega en casa, pero nosotros vamos con toda la ambición y le mundo, pero estamos en condiciones de competir", concluyó Carlos Ortega.